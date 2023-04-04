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ФСБ проводит обыски в структурных подразделениях РЖД

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники УФСБ по Самарской области по распоряжению Следственного комитета проводят обыски в структурных подразделениях РЖД. На некоторых локациях правоохранители побывали 3 апреля.

Фото: предоставлено КбшЖД

Визиты организованы в рамках расследования уголовного дела, которое возбудили в Следственном комитете по факту хищения 68 млн руб. во время работ по договору № РЖДС — 140833. В рамках этого договора требовалось выполнить ряд работ на объекте "Наружные сети сбора сточных вод с производственной территории ТЧР Сызрань" общей стоимостью 611 млн рублей. Известно, что договор включал разработку нефтезагрязненного грунта 3 и 4 класса опасности. Предполагается, что по этой статье расходов могли похитить основную часть суммы — около 40 млн рублей. Работы выполняли только "по документам".

В итоге по материалам оперативников в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями неустановленными должностными лицами ОАО "РЖД" и АО "РЖДстрой". Известно, что фигурантами уголовного дела могут стать начальник дирекции по капитальному строительству — структурного подразделения дирекции по строительству сетей связи — филиала ОАО "РЖД" Геннадий Комаров и управляющий строительно-монтажным трестом № 9 Сергей Быков. Именно в их подразделениях в первую очередь и проводят обыски — не исключено, что здесь могут принять меры к сокрытию важных улик.

Ранее в Самарской области уже вынесли приговор экс-замначальника КбшЖД Дмитрию Атякину. Его обвиняли в получении взяток. Предприниматели рассказывали, что боялись, что Атякин станет чинить препятствия их бизнесу и были вынуждены спонсировать его.

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