Экс-замначальника КбшЖД увеличили срок за взятки

Самарский областной суд изменил приговор бывшему заместителю начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрию Атякину. Его судили вместе с экс-коллегами Сергеем Филимошиным и Владимиром Ефимовым.

Напомним, Атякина задержала ФСБ в октябре 2019 года. Его подозревали в получении 1,2 млн руб. за согласование работ на железнодорожных путях. Вину он не признавал.

Суд отправил высокопоставленного железнодорожника под арест, а в уголовном деле появилось еще несколько эпизодов. Например, предполагается, что предприниматели боялись, что Атякин станет чинить препятствия их бизнесу, и оплачивали электроснабжение жилого дома Атякина. Общая сумма взяток, по данным итогового обвинения, составляла не менее 12 млн рублей. Суд наложил арест на имущество Атякина (квартиры, земельные участки, дом и автомобиль). Стоимость арестованного имущества составила 47 млн рублей. Филимонова и Ефимова обвинили в передаче денег.

Гособвинитель просил приговорить главного фигуранта к 10 годам колонии строгого режима, Филимонова к восьми, а Ефимова — к семи. Все трое в своем последнем слове в суде раскаялись. Суд постановил Атякину назначить четыре года и один месяц колонии строгого режима, Ефимову и Филимонову — по три года колонии строгого режима. Прокуратура обжаловала приговор из-за мягкости.

"Ефимову и Филимонову приговор не изменили. А вот Атякину усилили наказание до четырех лет и шести месяцев", — рассказали в пресс-службе суда Самарской области.