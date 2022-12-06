Прокуратура обжаловала приговор за взятки экс-замначальника КбшЖД Дмитрия Атякина

Жалоба на приговор теперь уже бывшего заместителя начальника КбшЖД Дмитрия Атякина и его экс-коллег Сергея Филимонова и Владимира Ефимова должна быть рассмотрена в апелляционной инстанции после 12 декабря. Об этом сообщили в суде Железнодорожного района Самары.
Напомним, Атякина задержала ФСБ в октябре 2019 года. Его подозревали в получении 1,2 млн руб. за согласование работ на железнодорожных путях. Вину он сначала не признавал. Суд отправил мужчину под арест, а в уголовном деле появилось еще несколько эпизодов. Например, предполагается, что предприниматели боялись, что железнодорожник будет чинить препятствия их бизнесу, и оплачивали электроснабжение жилого дома Атякина. Общая сумма взяток, по данным итогового обвинения, составляла не менее 12 млн рублей. Суд наложил арест на имущество Атякина (квартиры, земельные участки, дом и автомобиль). Стоимость арестованного имущества составила 47 млн рублей. Филимонова и Ефимова обвинили в передаче денег.
Гособвинитель просил приговорить главного фигуранта к 10 годам колонии строгого режима, Филимонова к восьми, а Ефимова — к семи. Все трое выступили с последним словом в суде и сказали, что очень сильно раскаиваются. В итоге суд постановил Атякину назначить четыре года и один месяц колонии строгого режима, Ефимову и Филимонову — по три года колонии строгого режима.
Прокуратура практически сразу подала жалобу на приговор из-за его мягкости. По данным Волга Ньюс, осужденные долгое время знакомились с материалами, но после 12 декабря жалобу должны передать в Самарский областной суд.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.