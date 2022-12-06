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Суды Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор за взятки экс-замначальника КбшЖД Дмитрия Атякина

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жалоба на приговор теперь уже бывшего заместителя начальника КбшЖД Дмитрия Атякина и его экс-коллег Сергея Филимонова и Владимира Ефимова должна быть рассмотрена в апелляционной инстанции после 12 декабря. Об этом сообщили в суде Железнодорожного района Самары.

Напомним, Атякина задержала ФСБ в октябре 2019 года. Его подозревали в получении 1,2 млн руб. за согласование работ на железнодорожных путях. Вину он сначала не признавал. Суд отправил мужчину под арест, а в уголовном деле появилось еще несколько эпизодов. Например, предполагается, что предприниматели боялись, что железнодорожник будет чинить препятствия их бизнесу, и оплачивали электроснабжение жилого дома Атякина. Общая сумма взяток, по данным итогового обвинения, составляла не менее 12 млн рублей. Суд наложил арест на имущество Атякина (квартиры, земельные участки, дом и автомобиль). Стоимость арестованного имущества составила 47 млн рублей. Филимонова и Ефимова обвинили в передаче денег.

Гособвинитель просил приговорить главного фигуранта к 10 годам колонии строгого режима, Филимонова к восьми, а Ефимова — к семи. Все трое выступили с последним словом в суде и сказали, что очень сильно раскаиваются. В итоге суд постановил Атякину назначить четыре года и один месяц колонии строгого режима, Ефимову и Филимонову — по три года колонии строгого режима.

Прокуратура практически сразу подала жалобу на приговор из-за его мягкости. По данным Волга Ньюс, осужденные долгое время знакомились с материалами, но после 12 декабря жалобу должны передать в Самарский областной суд.

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

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