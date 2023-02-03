За точечную застройку около школы: в Самаре подвели итоги публичных слушаний

Накануне, 2 февраля, в Самаре завершились общественные обсуждения проекта строительства многоэтажной высотки в границах улиц Металлистов, Ставропольской, Каховской и пр. Юных Пионеров. Итоги неоднозначны. Если верить цифрам, опубликованным в заключении, количество проголосовавших "за" (307) перевесило голоса тех, кто "против" (209).
Планы совладельца АСК "Спектр недвижимости" Олега Вахрамова застроить участок в 3 тыс. кв. метров в Кировском районе Самары вызвали недовольство местных жителей, которые активно высказывались против возможного строительства.
Среди наиболее весомых доводов "против" были озвучены: непосредственная близость участка под застройку от школы № 168, построенной еще в 60-х годах и имеющей большой процент износа; уменьшение инсоляции в классах, где обучаются школьники; изношенность коммуникаций во всем районе; близость грунтовых вод на данном участке; уже существующая плотная застройка при нехватке парковочных мест; перегруженность социальной инфраструктуры и другие проблемы.
Несмотря на активную позицию местных жителей, выяснилось, что число проголосовавших "за" каким-то образом оказалось выше. Однако практически все эти голоса — без какой-либо аргументации, с одинаковой фразой: "Выражаю положительное мнение". К слову, среди проголосовавших за появление высотки, указан некий Вахрамов О.Г., чьи инициалы совпадают с инициалами застройщика, а также Вахрамов Д. О. и Вахрамова Т.А.
Еще на начальном этапе голосования, которое длилось с конца января по начало февраля, самарцы обратили внимание, что практически все отзывы в поддержку проекта (на тот момент около 20 шт.) были оставлены сразу после начала голосования.
В четверг, 2 февраля, мэрия Самары опубликовала заключение, по итогам которого число "безликих" согласных со стройкой увеличилось в 13 раз. Всего в общественных обсуждениях приняли участие более 500 человек, из которых 307 проголосовали "за" и 209 — "против".
Рекомендации организатора общественных обсуждений "о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний" сформулированы следующим образом: "Целесообразно учесть мнения участников общественных обсуждений, в связи с расположением земельного участка в территориальной зоне Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки), где вид разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" не является основным".
В ближайшее время мэрия опубликует постановление, которое окончательно определит, в каком месте ставить запятую во фразе "Отказать нельзя строить".
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...