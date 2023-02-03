За точечную застройку около школы: в Самаре подвели итоги публичных слушаний

Накануне, 2 февраля, в Самаре завершились общественные обсуждения проекта строительства многоэтажной высотки в границах улиц Металлистов, Ставропольской, Каховской и пр. Юных Пионеров. Итоги неоднозначны. Если верить цифрам, опубликованным в заключении, количество проголосовавших "за" (307) перевесило голоса тех, кто "против" (209).

Планы совладельца АСК "Спектр недвижимости" Олега Вахрамова застроить участок в 3 тыс. кв. метров в Кировском районе Самары вызвали недовольство местных жителей, которые активно высказывались против возможного строительства.

Среди наиболее весомых доводов "против" были озвучены: непосредственная близость участка под застройку от школы № 168, построенной еще в 60-х годах и имеющей большой процент износа; уменьшение инсоляции в классах, где обучаются школьники; изношенность коммуникаций во всем районе; близость грунтовых вод на данном участке; уже существующая плотная застройка при нехватке парковочных мест; перегруженность социальной инфраструктуры и другие проблемы.

Несмотря на активную позицию местных жителей, выяснилось, что число проголосовавших "за" каким-то образом оказалось выше. Однако практически все эти голоса — без какой-либо аргументации, с одинаковой фразой: "Выражаю положительное мнение". К слову, среди проголосовавших за появление высотки, указан некий Вахрамов О.Г., чьи инициалы совпадают с инициалами застройщика, а также Вахрамов Д. О. и Вахрамова Т.А.

Еще на начальном этапе голосования, которое длилось с конца января по начало февраля, самарцы обратили внимание, что практически все отзывы в поддержку проекта (на тот момент около 20 шт.) были оставлены сразу после начала голосования.

В четверг, 2 февраля, мэрия Самары опубликовала заключение, по итогам которого число "безликих" согласных со стройкой увеличилось в 13 раз. Всего в общественных обсуждениях приняли участие более 500 человек, из которых 307 проголосовали "за" и 209 — "против".

Рекомендации организатора общественных обсуждений "о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний" сформулированы следующим образом: "Целесообразно учесть мнения участников общественных обсуждений, в связи с расположением земельного участка в территориальной зоне Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки), где вид разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" не является основным".

В ближайшее время мэрия опубликует постановление, которое окончательно определит, в каком месте ставить запятую во фразе "Отказать нельзя строить".