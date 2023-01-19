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Строительство Строительство и недвижимость

Стало известно, кто хочет возвести многоэтажки на пр. Юных Пионеров в Самаре

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стало известно, кто планирует застроить проспект Юных Пионеров в Кировском районе многоэтажными домами. Информацию об этом разместила мэрия Самары.

Напомним, на прошлой неделе городские власти опубликовали постановление о проведении очередных общественных обсуждений. До 2 февраля жители могут проголосовать за появление многоэтажной жилой застройки на проспекте Юных Пионеров в Кировском районе.

Речь идет о земельном участке площадью 3 тыс. кв метров, расположенном в квадрате улиц Металлистов, Ставропольской, Каховской и пр. Юных Пионеров. Заявитель просит предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и разрешить высотную застройку с количеством парковочных мест 0,5 на квартиру.

В роли заявителя выступает совладелец АСК "Спектр недвижимости" Олег Вахрамов. Напомним также, в конце декабря мэрия Самары одобрила застройщику возведение высотки на ул. Ново-Садовой в районе Постникова оврага. Площадь объекта составляет 1817 кв. м, а число парковочных мест на одну квартиру — 0,7.

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