16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре обсудят возможность застройки проспекта Юных Пионеров Мэрия Самары выставила под комплексное развитие участки общей площадью около 40 га Три самарских застройщика вошли в топ-100 РФ по объему ввода жилья за 2022 год Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья и социальных объектов Самарский ДГС планирует оформить землю под "умную" спортплощадку

Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре обсудят возможность застройки проспекта Юных Пионеров

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары опубликовала постановление о проведении очередных общественных обсуждений. Жителям предложат проголосовать за появление многоэтажной жилой застройки на проспекте Юных Пионеров в Кировском районе.

Речь идет о земельном участке площадью 3 тыс. кв метров, расположенном в квадрате улиц Металлистов, Ставропольской, Каховской и пр. Юных Пионеров. Заявитель просит предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и возвести высотную застройку с количеством парковочных мест 0,5 на квартиру.

По данным Публичной кадастровой карты, участок находится в частной собственности, его кадастровая стоимость составляет 14,37 млн рублей. Согласно обновленной информации от конца ноября 2022 г., разрешено использование под многоэтажную жилую застройку.

Общественные обсуждения пройдут с 12 января по 2 февраля. Перечень материалов к проекту будет представлен на экспозиции в здании департамента градостроительства (ул. Галактионовская, 132).

Гид потребителя

Последние комментарии

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5