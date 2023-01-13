В Самаре обсудят возможность застройки проспекта Юных Пионеров

Мэрия Самары опубликовала постановление о проведении очередных общественных обсуждений. Жителям предложат проголосовать за появление многоэтажной жилой застройки на проспекте Юных Пионеров в Кировском районе.

Речь идет о земельном участке площадью 3 тыс. кв метров, расположенном в квадрате улиц Металлистов, Ставропольской, Каховской и пр. Юных Пионеров. Заявитель просит предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и возвести высотную застройку с количеством парковочных мест 0,5 на квартиру.

По данным Публичной кадастровой карты, участок находится в частной собственности, его кадастровая стоимость составляет 14,37 млн рублей. Согласно обновленной информации от конца ноября 2022 г., разрешено использование под многоэтажную жилую застройку.

Общественные обсуждения пройдут с 12 января по 2 февраля. Перечень материалов к проекту будет представлен на экспозиции в здании департамента градостроительства (ул. Галактионовская, 132).