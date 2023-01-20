Жители Самары выступают против строительства высотки около школы на пр. Юных Пионеров

В Самаре стартовало обсуждение проекта строительства многоэтажного дома в границах улиц Металлистов, Ставропольской, Каховской и пр. Юных Пионеров. Планы застройщика вызвали недовольство местных жителей.

Напомним, инициатор застройки на земельном участке площадью 3 тыс. кв.м — совладелец АСК "Спектр недвижимости" Олег Вахрамов. Он просит предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и разрешить высотную застройку с количеством парковочных мест 0,5 на квартиру.

По данным Публичной кадастровой карты, участок под застройку, на котором сейчас расположена автостоянка, находится в частной собственности. Его кадастровая стоимость составляет 14,4 млн рублей.

Против возможного строительства активно высказываются местные жители, которые указывают на то, что высотка будет находиться в непосредственной близости со школой №168. По их мнению, здание школы может просто не выдержать строительных работ рядом - на ее фасаде и без того есть заметные трещины. Также стройка будет мешать образовательному процессу, уменьшит инсоляцию в классах и будет представлять опасность для школьников, указывают жители.

Также противники появления высотки отмечают, что в районе и без того плотная застройка, недостаточно парковок, есть проблемы с коммунальной и социальной инфраструктурой. Та же 168-я школа просто переполнена.

"На данном участке неприемлема застройка высотного дома, так как рядом находится средняя школа № 168. Здание построено в начале 60-х годов, процент износа большой. Строительство высотного здания может привести к разрушению несущих конструкций и угрожает безопасности школьников", — делится своим мнением один из местных жителей.



"Ни в коем случае нельзя уменьшать количество парковок. Уже сейчас негде парковаться. Кроме того, социальная инфраструктура микрорайона очень перегружена, жители будущего дома ее угробят окончательно", — говорится в другом отзыве на проект.

Также местные жители указывают на близкое залегание грунтовых вод на этом участке, что якобы в 90-х годах уже становилось причиной остановки стройки на этапе котлована: "После того как сваи вбили в землю, через них потекли грунтовые воды, а сваи ушли в землю. Воды было такое количество, что подтопило близ расположенный дом по пр. Юных Пионеров 146".

Примечательно, что, если голосующие против проекта, аргументируют свою точку зрения, то поддерживающие его под копирку пишут "выражаю положительное мнение". Среди оставивших положительные отзывы на странице голосования указаны некий Вахрамов О.Г., чьи инициалы совпадают с инициалами застройщика, а также Вахрамов Д.О. и Вахрамова Т.А. Практически все отзывы в поддержку проекта, всего их на данный момент порядка 20, оставлены сразу после начала голосования.

Обсуждение проекта продлится до 2 февраля. Жители могут высказать свое мнение на странице голосования - https://samadm.ru/public-hearings/#/discussions/18247.