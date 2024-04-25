На южной и северной окраинах Самары откроют кладбища

В Самаре завершают подготовку к обустройству нового муниципального кладбища. Его разместят рядом с южной окраиной города, в районе поселка Воскресенка Волжского района. Об этом Волга Ньюс рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

"Проектные работы по Воскресенке завершены. Площадь кладбища составляет 40 га земли. При наличии финансирования приступим к обустройству кладбища в ближайшее время", - рассказал Владислав Зотов.

Еще одно муниципальное кладбище планируется обустроить на северной окраине Самары - в селе Ясная Поляна, которое находится за торговым центром "Мега". Проектные работы запланированы на 2025 год.

По информации главы департамента, строительство крематориев на этих кладбищах не предусмотрено.

"Конечно, такой объект необходим для города-миллионника. Он не только снизит необходимость поиска обширных земельных участков для захоронений, но и позволит снизить стоимость ритуальных услуг на рынке. Однако в черте Самары строительство крематория не представляется возможным. Для него требуется большая санитарно-защитная зона, а подходящих участков в городе нет. Но если такой объект появится в Самарской области, это пойдет на пользу Самаре", - объяснил Владислав Зотов.

При этом ведомству предстоит навести порядок на существующих кладбищах. Незаконные захоронения выявлены в поселке Рубежном. Департамент решает проблему.