Георгий Выводцев избран главой Отрадного

В четверг, 15 января, на расширенном заседании думы 8 созыва депутаты большинством голосов утвердили Георгия Выводцева в должности главы Отрадного сроком на пять лет, сообщает пресс-служба городской администрации.
Вступая в должность, Георгий Владимирович принес торжественную присягу, пообещав трудиться в интересах жителей.
Напомним, с 10 ноября 2025 г. Георгий Выводцев работал в статусе временно исполняющего полномочия главы Отрадного. До того он возглавлял Куйбышевский район Самары.
Покинувший пост главы Отрадного Владимир Чихирев 6 ноября был назначен временно исполняющим обязанности главы Кинельского района.
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.