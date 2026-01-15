Георгий Выводцев избран главой Отрадного

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 15 января, на расширенном заседании думы 8 созыва депутаты большинством голосов утвердили Георгия Выводцева в должности главы Отрадного сроком на пять лет, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Официальное сообщество администрации города Отрадный / t.me