Инвестпроект на 1 млрд рублей: на "Самаралакто" начнут производить растительные напитки

В рамках Петербургского международного экономического форума заключено соглашение между АО "Эйч энд Эн" и правительством Самарской области о строительстве цеха по производству растительных напитков. Соглашение подписали губернатор Вячеслав Федорищев и генеральный директор АО "Эйч энд Эн" Якуб Закриев. Компания - лидер в производстве свежих молочных продуктов в России, а также альтернативных продуктов на растительной основе.

На базе молочного комбината "Самаралакто" планируется запуск нового цеха по производству напитков на растительной основе под брендом Planto. Масштабный проект предполагает инвестиции в объеме более 1 млрд рублей. Планируется установка дополнительной линии фасовки и технологического оборудования (емкости, гомогенизаторы, стерилизаторы и прочее оборудование), а также организация склада готовой продукции. Запуск первой линии намечен на первое полугодие 2026 года. Проектируемая мощность производства - до 17 тысяч тонн продукции в год.

"Завод "Самаралакто" - филиал компании АО "Эйч энд Эн" - давний стратегический партнер Самарской области. Подписанное сегодня соглашение значимо для развития пищевой промышленности региона. Реализация компанией инвестиционного проекта по производству напитков на растительной основе не только будет способствовать расширению мощностей завода, но и позволит нашей области сделать еще один шаг в развитии здорового питания, предложить потребителям качественную альтернативу традиционным продуктам, обеспечить жителей новыми рабочими местами. Со своей стороны гарантируем компании всестороннюю поддержку на каждом этапе реализации проекта", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

"Этому соглашению предшествовала тщательная совместная работа по подготовке нового проекта. Мы рады, что именно наш завод в Самаре - один из самых современных по оснащению - станет площадкой для реализации проекта", - сказал Якуб Закриев. По словам главы компании, у 25% населения РФ есть потребность в более легких формах потребления молочного сахара или растительных альтернативах. "Этот проект - наш ответ на эти запросы", - добавил он.

В модернизацию "Самаралакто" с 2013 года было вложено более 7 млрд рублей, на комбинате установлены шесть новых линий. Построены дополнительные складские мощности, что позволило превратить самарскую площадку в логистический межфилиальный хаб. По итогам реализации инвестпроекта при выходе нового цеха на проектную мощность объемы выпуска готовой продукции на комбинате вырастут более чем на 23%, что, в свою очередь, приведет к увеличению налоговых отчислений в местный и региональный бюджеты.