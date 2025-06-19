16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области Hyper займется развитием электрологистики Вячеслав Федорищев на ПМЭФ-2025: Самарская область привлекает 1,2 млрд рублей инвестиций в создание логистического комплекса холдинга "Русклимат" Самарский губернатор укрепляет сотрудничество с "Тольяттиазотом" Инвестпроект на 1 млрд рублей: на "Самаралакто" начнут производить растительные напитки В регионе стартовал прием заявок на конкурс грантов для СОНКО

Облправительство Власть и политика

Инвестпроект на 1 млрд рублей: на "Самаралакто" начнут производить растительные напитки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 241
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках Петербургского международного экономического форума заключено соглашение между АО "Эйч энд Эн" и правительством Самарской области о строительстве цеха по производству растительных напитков. Соглашение подписали губернатор Вячеслав Федорищев и генеральный директор АО "Эйч энд Эн" Якуб Закриев. Компания - лидер в производстве свежих молочных продуктов в России, а также альтернативных продуктов на растительной основе.

Фото: Иван Макеев

На базе молочного комбината "Самаралакто" планируется запуск нового цеха по производству напитков на растительной основе под брендом Planto. Масштабный проект предполагает инвестиции в объеме более 1 млрд рублей. Планируется установка дополнительной линии фасовки и технологического оборудования (емкости, гомогенизаторы, стерилизаторы и прочее оборудование), а также организация склада готовой продукции. Запуск первой линии намечен на первое полугодие 2026 года. Проектируемая мощность производства - до 17 тысяч тонн продукции в год.

"Завод "Самаралакто" - филиал компании АО "Эйч энд Эн" - давний стратегический партнер Самарской области. Подписанное сегодня соглашение значимо для развития пищевой промышленности региона. Реализация компанией инвестиционного проекта по производству напитков на растительной основе не только будет способствовать расширению мощностей завода, но и позволит нашей области сделать еще один шаг в развитии здорового питания, предложить потребителям качественную альтернативу традиционным продуктам, обеспечить жителей новыми рабочими местами. Со своей стороны гарантируем компании всестороннюю поддержку на каждом этапе реализации проекта", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

"Этому соглашению предшествовала тщательная совместная работа по подготовке нового проекта. Мы рады, что именно наш завод в Самаре - один из самых современных по оснащению - станет площадкой для реализации проекта", - сказал Якуб Закриев. По словам главы компании, у 25% населения РФ есть потребность в более легких формах потребления молочного сахара или растительных альтернативах. "Этот проект - наш ответ на эти запросы", - добавил он.

В модернизацию "Самаралакто" с 2013 года было вложено более 7 млрд рублей, на комбинате установлены шесть новых линий. Построены дополнительные складские мощности, что позволило превратить самарскую площадку в логистический межфилиальный хаб. По итогам реализации инвестпроекта при выходе нового цеха на проектную мощность объемы выпуска готовой продукции на комбинате вырастут более чем на 23%, что, в свою очередь, приведет к увеличению налоговых отчислений в местный и региональный бюджеты.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6