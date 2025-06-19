Самарская область развивает сотрудничество с АО "Тандер"

На Петербургском международном экономическом форуме вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко подписал соглашение с генеральным директором АО "Тандер" Анной Мелешиной о развитии потребительского рынка в Самарской области. АО "Тандер" - основное операционное общество крупнейшей российской торговой сети "Магнит".

Соглашение предполагает совместную работу по развитию розничной торговли в регионе и будет способствовать обеспечению населения качественными товарами, а также продвижению продукции региональных производителей.

"Самарская область очень ценит сотрудничество с компанией "Тандер". Уже более 20 лет в регионе работают магазины торговой сети "Магнит". Сегодняшнее соглашение - еще один вектор развития розничной торговли как с точки зрения обеспечения жителей региона качественными товарами, так и с точки зрения продвижения продукции региональных производителей в рамках программы "Сделано в Самарской области", - отметил в ходе торжественной церемонии Антон Емельяненко.

"Несомненно, Самарская область является одним из ключевых регионов нашего присутствия. И сегодняшнее соглашение направлено не только на расширение сфер, где мы сможем совершенствовать наше взаимодействие, но и на изучение потребителя и тех вызовов, которые он нам делает, развиваясь в своих предпочтениях и формируя вместе с нами спрос", - подчеркнула Анна Мелешина.

Напомним, в эти дни делегация Самарской области работает на Петербургском международном экономическом форуме. Как отметил по итогам первого дня работы на полях ПМЭФ губернатор Вячеслав Федорищев, команда региона подпишет порядка 20 соглашений на общую сумму 260 млрд рублей.