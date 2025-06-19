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В Самарской области Hyper займется развитием электрологистики Вячеслав Федорищев на ПМЭФ-2025: Самарская область привлекает 1,2 млрд рублей инвестиций в создание логистического комплекса холдинга "Русклимат" Самарский губернатор укрепляет сотрудничество с "Тольяттиазотом" Инвестпроект на 1 млрд рублей: на "Самаралакто" начнут производить растительные напитки В регионе стартовал прием заявок на конкурс грантов для СОНКО

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Вячеслав Федорищев на ПМЭФ-2025: Самарская область привлекает 1,2 млрд рублей инвестиций в создание логистического комплекса холдинга "Русклимат"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Делегация Самарской области продолжает работу на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 19 июня, в рамках деловой программы губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель Совета директоров холдинга "Русклимат" Михаил Тимошенко подписали соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта - создание многофункционального производственно-логистического комплекса в климатической отрасли.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года.

Инвестпроект предусматривает вложения свыше 1,2 млрд рублей и направлен на развитие логистической инфраструктуры холдинга "Русклимат" и Самарской области. Создание порядка 440 новых рабочих мест будет способствовать улучшению экономической ситуации в регионе.

Площадь производственно-логистического комплекса составит 15 тыс. кв. метров к 2027 году, а к 2035 году она увеличится до 35 тыс. кв. метров на участке площадью 5,6 га. Такой масштаб позволит быстро и эффективно принимать и распределять климатическую продукцию в различные регионы России.

"Некоторое время назад мы встречались, прорабатывали наш проект, договорились о конкретном сотрудничестве - и сегодня можем уверенно сказать: у нас появится новое, современное высокотехнологичное предприятие на территории Самарской области, - сказал Вячеслав Федорищев. - Это и рабочие места для жителей региона - дополнительные к уже созданным. И главное - понимание, что налоговая база будет пополняться, а продукция, которая будет производиться, будет соответствовать высоким стандартам".

После выхода на полную проектную мощность комплекс сможет ежедневно обслуживать загрузку 70 большегрузных фур и 350 малотоннажных автомобилей, что значительно повысит пропускную способность логистических потоков и обеспечит стабильную работу крупнейших российских предприятий климатической отрасли.

"Уже становится традицией, что на ПМЭФ мы расширяем территорию присутствия. Именно на площадке форума берут свое начало важнейшие инвестиционные проекты во Владимирской, Омской областях, Удмуртии, а теперь мы начинаем масштабное строительство на Самарской земле. Уверен, подписанное сегодня соглашение - это начало долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с регионом.

Создание высокотехнологичного производственно-логистического комплекса для климатической техники российского производства - важный шаг в реализации программы импортозамещения", - подчеркнул Михаил Тимошенко.

Также губернатор отметил, что региональное правительство окажет всестороннюю поддержку проекту.

"Мы заинтересованы в том, чтобы инвесторы чувствовали себя уверенно, чтобы такие предприятия, как "Русклимат", расширяли свое присутствие в нашем регионе. Это вклад в стабильное будущее Самарской области и в технологический суверенитет России", - заключил он.

Новый комплекс в Самарской области станет третьим по величине в сети холдинга "Русклимат" после распределительных центров в Киржаче Владимирской области. Логистическое предприятие укрепит логистические возможности региона и решит множество задач, связанных с хранением и транспортировкой климатического оборудования.

Гид потребителя

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