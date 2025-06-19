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Самарский губернатор укрепляет сотрудничество с "Тольяттиазотом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров АО "Тольяттиазот" Димитрий Татьянин подписали соглашение о сотрудничестве. Предусматривается реализация проектов с объемом инвестиций более 80 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Заключенное соглашение стало дополнительным к уже действующему документу о сотрудничестве, заключенному Правительством Самарской области и компанией в 2022 году. Стороны совместно реализуют промышленные, финансовые и социальные программы, способствующих комплексному развитию региона.

Дополнительным соглашением определены новые принципы сотрудничества в реализации крупных проектов до 2030 года. Одним из проектов станет строительство в Самарской области производства карбамида мощностью 2500 тонн в сутки.

"Тольяттиазот" - один из лидеров химической промышленности России, крупный экспортер и стратегический партнер Самарской области. Подписание соглашения - это не просто новый инвестиционный этап, а стратегически важное решение для развития региона и всей страны, - подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. - Предприятие планирует направить более 80 млрд рублей на развитие производственных мощностей и расширение продуктовой линейки. Благодаря этому предприятие сможет увеличить мощность производства карбамида на 800 тыс. тонн в год. Новый проект по производству карбамида станет еще одним звеном в цепочке глубокой переработки сырья и выпуску высококачественной продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы со стороны правительства гарантируем всестороннюю поддержку как проекту, так и компании".

Председатель совета директоров АО "ТОАЗ" Димитрий Татьянин отметил, что подписанный документ будет способствовать укреплению и развитию давно сложившихся партнерских отношений с правительством Самарской области.

"Компания всегда чувствует поддержку региона, и это служит хорошей мотивацией для нас. В планах предприятия - реализация ряда проектов, соответствующих наилучшим современным технологиям, через масштабные инвестиции, - сказал Димитрий Татьянин. - Это обеспечит укрепление лидерских позиций ТОАЗа в химической отрасли страны, необходимый уровень промышленной и экологической безопасности предприятия. Кроме того, это будет способствовать увеличению налоговых отчислений в консолидированный бюджет Самарской области и вклада предприятия в социально-экономическое развитие региона".

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