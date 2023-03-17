Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции объектов социальной сферы. Такую возможность предусматривает Закон Российской Федерации о бюджетных кредитах для опережающего финансирования строительства, принятый Госдумой РФ 14 марта текущего года.

Закон был подготовлен для реализации предусмотренных посланием президента России Владимира Путина мер поддержки субъектов РФ, обеспечивающих повышение качества жизни граждан. В своем Послании глава государства поставил задачу по опережающему развитию транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур. Общая сумма казначейский кредитов составит 315 млрд рублей.

Документом вводится возможность предоставления в 2023 г. бюджетам субъектов РФ бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых на срок до конца апреля 2024 г. для опережающего финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта и текущего ремонта, приобретения объектов, находящихся в госсобственности субъектов РФ (муниципальной собственности), для реализации которых принимаемые расходные обязательства софинансируются из федерального бюджета. Казначейство наделяется правом в рамках управления остатками средств на едином счете федерального бюджета предоставлять бюджетам субъектов РФ бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в общем объеме до 180 млрд руб. в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ.

Вопрос подготовки регионами заявок на участие в программе обсуждался в ходе заседания всероссийского штаба (комиссии) по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Самарскую область на заседании штаба представил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

"Новый механизм опережающего финансирования строительства дает регионам дополнительные возможности по строительству и капитальному ремонту школ, детских садов, медицинских учреждений, спортивных сооружений, объектов культуры, дорог. Мы должны использовать этот инструмент. Министры областного Правительства уже получили мое поручение проанализировать имеющиеся потребности и подготовить заявку на финансирование строительства и реконструкции объектов Самарской области. Эту работу они должны провести вместе с муниципалитетами. Уверен, что региону удастся привлечь дополнительное финансирование, которое позволит нам продолжать совершенствовать социальную инфраструктуру, повышать качество жизни людей", — отметил Виктор Кудряшов по итогам совещания.

Как сообщалось ранее, в Самарской области в текущем году планируют ввести в эксплуатацию 24 крупных вновь построенных социальных объекта, шесть из них — школы.