Минэкономразвития Самарской области возглавил Павел Финк

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области возглавил Павел Финк. Он также назначен заместителем председателя правительства региона. В новой должности он был представлен губернатором Вячеславом Федорищевым во вторник, 27 мая, на оперативном совещании облправительства.

"У Павла Петровича стоит серьезная задача — вместе с экономическим блоком докрутить элементы нашей экономической политики, с тем чтобы они полностью соответствовали трендам бюджетного прогноза Российской Федерации, экономического развития и обеспечивали нашу экономику необходимыми ресурсами для выполнения программы нашего развития", — обозначил губернатор.

Напомним, Павел Финк в марте был назначен помощником губернатора по вопросам экономического развития.

До перехода в облправительство Финк работал заместителем директора Института исследований и экспертизы ВЭБ (Института ВЭБ). До этого он 15 лет трудился в Министерстве экономического развития и торговли РФ на различных должностях, в том числе занимал кресло заместителя директора департамента развития секторов экономики.

Возглавлявший минэконом с 2018 г., Дмитрий Богданов ушел в отставку 25 марта этого года. Он занял должность заместителя генерального директора по GR в ПАО "Куйбышевазот".