Губернатор представил нового помощника по экономике

У губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева появится помощник по вопросам экономического развития. Эту позицию займет заместитель директора Института исследований и экспертизы ВЭБ (Института ВЭБ) Павел Финк.
Павла Финка в новом статусе представил сам глава региона на оперативном совещании облправительства в понедельник, 3 марта.
"Павел Петрович до настоящего времени работает заместителем директора института ВЭБ. Это очень серьезный институт развития. Я попросил Павла Петровича, чтобы он работал моим помощником по вопросам экономического развития. Я уверен, что ваши опыт и знания, которые вы получили на работе в министерстве экономического развития, на текущей работе позволят нам усилить свое направление работы", - отметил Вячеслав Федорищев.
Из открытых источников известно, что Павел Финк в Минэкономе РФ занимал кресло заместителя директора департамента развития секторов экономики.
Институт исследований и экспертизы ВЭБ - некоммерческая организация, созданная в рамках структуры государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в сентябре 2017 года. Институт разрабатывает макроэкономические прогнозы развития экономики России, ряда зарубежных стран и мира в целом; проводит отраслевой анализ и экспертизу крупных инвестиционных проектов; формирует предложения по совершенствованию государственной промышленной и региональной политики, а также политики технологического, социального и устойчивого развития.