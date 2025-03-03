Губернатор представил нового помощника по экономике

У губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева появится помощник по вопросам экономического развития. Эту позицию займет заместитель директора Института исследований и экспертизы ВЭБ (Института ВЭБ) Павел Финк.

Павла Финка в новом статусе представил сам глава региона на оперативном совещании облправительства в понедельник, 3 марта.

"Павел Петрович до настоящего времени работает заместителем директора института ВЭБ. Это очень серьезный институт развития. Я попросил Павла Петровича, чтобы он работал моим помощником по вопросам экономического развития. Я уверен, что ваши опыт и знания, которые вы получили на работе в министерстве экономического развития, на текущей работе позволят нам усилить свое направление работы", - отметил Вячеслав Федорищев.

Из открытых источников известно, что Павел Финк в Минэкономе РФ занимал кресло заместителя директора департамента развития секторов экономики.