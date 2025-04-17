Экс-глава минэкономразвития Дмитрий Богданов трудоустроился в КуйбышевАзот

Экс-министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов на этой неделе вышел на работу в КуйбышевАзот. В компании он занял должность заместителя генерального директора по GR (по взаимодействию с органами власти).
Информацию о трудоустройстве Дмитрия Богданова на предприятие корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в управлении информации КуАЗа.
Напомним, Дмитрий Богданов возглавлял минэконом с 2018 г. и ушел в отставку 25 марта этого года. Как сообщали в облправительстве, "в связи с переходом на другую работу".
Карьеру он начинал в Тольятти, где после работы в коммерческих структурах и технопарке "Жигулевская долина" руководил департаментом экономического развития мэрии (2012–2017 гг.), а в 2017-2018 гг. занимал пост заместителя председателя правительства Ульяновской области.
Последние комментарии
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.