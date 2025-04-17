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Экономика и бизнес

Экс-глава минэкономразвития Дмитрий Богданов трудоустроился в КуйбышевАзот

ТОЛЬЯТТИ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экс-министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов на этой неделе вышел на работу в КуйбышевАзот. В компании он занял должность заместителя генерального директора по GR (по взаимодействию с органами власти).

Фото: минэкономразвития Самарской области

Информацию о трудоустройстве Дмитрия Богданова на предприятие корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в управлении информации КуАЗа.

Напомним, Дмитрий Богданов возглавлял минэконом с 2018 г. и ушел в отставку 25 марта этого года. Как сообщали в облправительстве, "в связи с переходом на другую работу".

Карьеру он начинал в Тольятти, где после работы в коммерческих структурах и технопарке "Жигулевская долина" руководил департаментом экономического развития мэрии (2012–2017 гг.), а в 2017-2018 гг. занимал пост заместителя председателя правительства Ульяновской области.

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