Глава минэкономразвития Самарской области ушел в отставку

Дмитрий Богданов покинул пост министра экономического развития и инвестиций Самарской области. 25 марта стал последним его рабочим днем в правительстве региона.

Он ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в облправительстве.

Напомним, Дмитрий Богданов возглавлял минэконом с 2018 года.

Сейчас врио министра является Любовь Иванова, которая занимает должность заместителя министра – руководителя департамента прогнозирования и стратегического планирования развития региона. По данным источников Волга Ньюс, это решение временное.