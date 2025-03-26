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Облправительство Власть и политика

Глава минэкономразвития Самарской области ушел в отставку

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Дмитрий Богданов покинул пост министра экономического развития и инвестиций Самарской области. 25 марта стал последним его рабочим днем в правительстве региона.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Он ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в облправительстве.

Напомним, Дмитрий Богданов возглавлял минэконом с 2018 года.

Сейчас врио министра является Любовь Иванова, которая занимает должность заместителя министра – руководителя департамента прогнозирования и стратегического планирования развития региона. По данным источников Волга Ньюс, это решение временное.

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