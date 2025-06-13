В Самаре по поручению Вячеслава Федорищева обновляют инфраструктуру обращения с отходами

В пятницу, 13 июня по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министр природных ресурсов региона Артем Ефимов провел выездное заседание штаба по вопросам обращения с ТКО. Оно состоялось в Железнодорожном районе Самары — на ул. Киевской, где уже проведены работы по устройству новой контейнерной площадки. В мероприятии приняли участие глава Самары Иван Носков и генеральный директор АО "Экология" Андрей Шестаков.

При поддержке правительства Самарской области в этом году муниципалитеты закупят 10816 контейнеров, построят 826 новых площадок для сбора мусора и отремонтируют 822 существующих. Администрация Самары приобрела почти 5 тысяч контейнеров, из которых уже выставлено на объекты более 1900. Также заключены контракты на общую сумму 188 млн руб. для капитального ремонта не менее 156 и устройству 122 новых контейнерных площадок. Работы будут выполнены до 31 августа.

"Новые площадки изготавливаются из металла в модульном исполнении, что позволяет оперативно при необходимости добавлять модули на площадки или перенести их при земляных работах на коммуникациях. Сейчас уже готово 67 площадок", — прокомментировал глава Самары Иван Носков.

Министр природных ресурсов Артем Ефимов отметил, что в случае проведения работ на сетях и, как следствие, ограничений подъезда спецтехники для вывоза ТКО, муниципалитету необходимо предусмотреть резервное место для временного переноса контейнерной площадки, проинформировать жителей и сообщить регоператору измененную схему движения, чтобы не срывать вывоз.

По словам генерального директора АО "Экология" Андрея Шестакова, не только жители, но и перевозчики уже отметили удобство модульных площадок, на которых, в том числе, предусмотрен скат:

"Например, площадка на Киевской, 10 устроена должным образом. Скат очень удобен для погрузки и разгрузки баков для исключения их поломки. Предусмотрен отсек для крупногабаритного мусора, чтобы у жителей была возможность сложить такие отходы в специально отведенное место, а не на газон".

Муниципалитет вместе с региональным оператором дополнительно прорабатывают график вывоза по каждой контейнерной площадке для того, чтобы балансодержатель и управляющая компания могли вовремя обслужить площадку, сделать подбор отходов. Для удобства жителей будут предусмотрены информационные таблички с контактными номерами ответственных, а также инструкция на случай проведения ремонтных работ в квартирах, чтобы отходы капитального ремонта не складировались на площадке.

"Иван Николаевич, прошу на очередном совещании с главами районов озвучить необходимость составления графика уборки муниципалитетом и управляющими организациями: кто и по каким дням обслуживает место накопления отходов. Нужен системный порядок. Регоператор, в свою очередь, должен своевременно вывозить ТКО. Если возникла проблема на маршруте — оперативно найти решение", — обратился министр Артем Ефимов к участникам выездного совещания.

По жалобе жителей проверили контейнерную площадку по адресу ул. Карла Маркса, 39. Вывоз на данной площадке ежедневный, однако баки переполнены и отсутствует уборка.

"Перевозчик забирал ТКО здесь вчера в 17:45. Сегодня адрес также в маршруте. Но переполнение означает, что контейнеров не хватает для суточного накопления. Необходимо ставить дополнительные", — отметил Андрей Шестаков.

В этом вопросе взаимодействие администрации города и регоператора налажено. Согласно аналитике, на 135 контейнерных площадках не хватает 338 накопителей. До конца июня места накопления отходов будут доукомплектованы.

Среди важных вопросов — уборка несанкционированных свалок ТКО. Муниципалитет заключил контракт на их ликвидацию. На сегодняшний день убраны 8 свалок с общей массой мусора более 60 тонн. Также для борьбы с незаконным сбросом строительных отходов на контейнерные площадки региональный оператор организовал точки видеофиксации нарушений. С 1 июня зафиксировано 8 нарушений в Промышленном и Кировском районах. Готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы.

"Видим определенное снижение жалоб, есть стабильная положительная динамика. Во многом благодаря повышению эффективности работы регоператора, новой спецтехнике, смене недобросовестных перевозчиков. Коллеги, напомню, что из областного бюджета муниципалитетам выделена беспрецедентная субсидия на обновление инфраструктуры накопления ТКО. Срок проведения работ по ремонту и устройству контейнерных площадок — до конца лета. Не снижаем темп и качество, продолжаем наведение порядка", — завершил совещание Артем Ефимов.