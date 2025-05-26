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В Самарской области появится кластер туризма в рамках проекта "Профессионалитет"

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области под руководством заместителя председателя правительства Самарской области Анастасии Сорокиной, с участием министерства образования Самарской области и представителей бизнеса региона состоялось подписание соглашений о партнерстве в целях создания и развития кластеров среднего профессионального образования в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети" в 2026 году.

Фото: "Волжская коммуна"

Напомним, в 2022 г. Самарская область в числе первых в стране регионов провела набор студентов на программы адресной подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики региона в рамках Федерального проекта "Профессионалитет".

С 2025 года федеральный проект "Профессионалитет", направленный на модернизацию системы среднего профессионального образования, приведение её в соответствие с потребностями рынка труда и современными вызовами экономики, вошел в состав национального проекта "Молодежь и дети".
В апреле этого года стали известны результаты конкурса на предоставление образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, в 2026 г. грантов в форме субсидий из федерального бюджета на создание кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта "Профессионалитет". По итогу отбора 3 профессиональных образовательных организации нашего региона получат финансовую поддержку со стороны Правительства Российской Федерации.

В качестве работодателей-участников проекта выступили крупнейшие предприятия Самарской области, представители самарского бизнеса, а также медицинские организации региона.

Так, в 2026 г., в Самарской области будут созданы 3 новых кластера среднего профессионального образования:
1. Химическая отрасль (Тольяттинский химико-технологический колледж);
2. Клиническая и профилактическая медицина (Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной);
3. Туризм и сфера услуг (Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна).

"В условиях дефицита кадров на рынке труда профессиональным образовательным организациям важно готовить студентов в тесной связке с работодателями. Благодаря созданию в 2026 году новых учебно-производственных кластеров рабочие профессии, востребованные региональным работодателем, смогут освоить тысячи молодых людей из Самарской области. И, главное, эти ребята обучатся под реальный запрос наших партнеров и получат стопроцентное трудоустройство", — рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

"Мы совместно будем обучать ребят, чтобы они, выходя из образовательного учреждения, с гордостью несли профессию повара, кондитера и радовали жителей и гостей нашего города", — поделился совладелец ресторанного холдинга Евгений Реймер.

"Кадровый вопрос в швейной промышленности стоит очень остро, потому что потерян престиж профессии, средний возраст швеи 45+, поэтому в наших интересах сделать все, чтобы привлечь молодые кадры, показать потенциал нашей профессии", — отметила представитель компании по изготовлению одежды Анастасия Ионова.

Ранее Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что тесное взаимодействие между предприятиями, организациями, колледжами и техникумами — это действенный инструмент формирования кадрового потенциала для всех секторов экономики региона. "Мы активно участвуем и продолжим участвовать в федеральном проекте "Профессионалитет", цель которого — максимально приблизить уровень образования обучающихся к потребностям рынка труда", — отмечал глава региона.

Напомним, в настоящее время в Самарской области уже существует пять кластеров, созданных в рамках Федерального проекта "Профессионалитет":
1. Машиностроительный (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Поволжский государственный колледж");
2. Строительная отрасль (государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева");
3. Железнодорожный транспорт (Самарский колледж железнодорожного транспорта им. А. А. Буянова);
4. Педагогика (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарский социально-педагогический колледж");
5. Правоохранительная сфера и управление (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарский торгово-экономический колледж").
В результате проведенного отбора в 2025 году в регионе будет создан образовательно-производственный центр (кластер) для машиностроительной отрасли Самарской области. Базовой площадкой создаваемого кластера станет Тольяттинский машиностроительный колледж. Также в 2025 году в рамках реализации ФП "Профессионалитет" на базе Тольяттинского социально-педагогического колледжа будет создан образовательный кластер среднего профессионального образования по отрасли "Педагогика".

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