"Все начинается с вас": министр спорта Самарской области о роли молодежи

В Региональном центре публичной дипломатии и международных отношений им. Е. М. Примакова прошла дискуссия студентов с министром спорта Самарской области Лидией Рогожинской. Мероприятие состоялось в рамках проекта Знание.Лекторий от Общества "Знание".

В формате открытого диалога студенты обсудили с министром широкий круг вопросов: от создания новых спортивных объектов и размещения студенческих клубов на площадках спортивных фестивалей и форумов до волонтерских программ и развития современных направлений, сочетающих спорт и науку. Также затронули тему исторической реконструкции, пользующейся популярностью среди молодежи.

"Спортивная отрасль нуждается не только в атлетах и тренерах, но и в IT-специалистах, инженерах, менеджерах, переводчиках. Мы надеемся на вас — будущих профессионалов, волонтеров, координаторов. Самарский университет им. Королева выпускает квалифицированных специалистов, и мы видим их потенциал в спортивной сфере. Моя цель — не просто проинформировать о работе министерства, а показать: мы заинтересованы в вашем участии, все начинается с молодежи", — подчеркнула Лидия Рогожинская.

Особое внимание на встрече уделили "Спартанским играм" — соревнованиям для первокурсников, которые проводит Самарский социально-педагогический университет при поддержке Росмолодежи. По словам министра, такие проекты популяризируют ЗОЖ и способствуют взаимодействию между студентами разных вузов.

Ключевой темой стал XIII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава", который пройдет в Самаре осенью 2025 г. по решению президента. Мероприятия пройдут в спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта им. Владимира Высоцкого", на стадионе "Солидарность Самара Арена" и на других спортивных объектах области. Форум включает стратегические сессии, круглые столы, выставку инноваций в области спорта. Спортивной программе форума уделено особое внимание.

"Ключевая задача — привлечь к занятиям спортом, здоровому образу жизни еще больше жителей региона, особенно детей и молодежь. Для этого организуем спортивные фестивали и площадки, проведем соревнования по различным видам спорта", — отмечал губернатор Вячеслав Федорищев.

В завершение мероприятия Лидия Рогожинская призвала студентов активнее включаться в работу университетских спортивных сообществ и участвовать в событиях, определяющих развитие спорта в регионе.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества "Знание", в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества "Знание".