В Самарской области инвестору помогут присоединить производство к сетям газоснабжения

В областном правительстве состоялось заседание инвестиционного комитета под председательством заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Павла Финка. Участники рассмотрели вопрос компании-инвестора, в планах которого — создать экологичное производство с применением современных технологий переработки материалов.
У инициатора проекта возникли сложности во взаимодействии с ресурсоснабжающей организацией, а именно — со сроками технологического присоединения к сетям газоснабжения.
"Вместе с другими участниками инвесткомитета мы рассматриваем и решаем проблемные для инвесторов вопросы, возникающие на разных этапах реализации инвестиционных проектов, — пояснил Павел Финк. — И наша цель — находить оптимальные решения, которые позволят ускорить инвестиционный цикл, синхронизировать действия инвестора, органов исполнительной власти и других участников процесса".
По итогам заседания ресурсоснабжающая организация подготовит поэтапный план техприсоединения предприятия к сети.
"Наша команда будет держать вопрос на контроле и окажет компании-инвестору необходимое содействие на всех этапах реализации проекта", — акцентировал исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев.
Общий объем инвестиций в создание будущего производства составит 3 млрд рублей. На предприятии планируется создать 250 рабочих мест.
В Самарской области большое внимание уделяется оперативному решению вопросов предпринимателей и инвесторов. По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, с 1 сентября 2024 г. в регионе запущен единый ресурс для обращений бизнеса. Сегодня он работает на базе портала "Госуслуги".
Направить вопросы можно в мобильном приложении "Госуслуги. Решаем вместе", на портале Госуслуги, а также через виджет "Возникли трудности при ведении бизнеса в регионе?", который размещен на официальных ресурсах региона. Поддержка бизнеса в Самарской области ведется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".
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