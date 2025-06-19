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Александр Фомин подписал соглашение с уральским девелопером о развитии жилищного строительства в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума министр строительства Самарской области Александр Фомин подписал соглашение о сотрудничестве с девелоперской компанией "Практика" (Екатеринбург).

Фото: пресс-служба губернатора СО

Документ закрепляет намерения компании о реализации в регионе крупного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства с общим объемом вложений порядка 7,35 млрд рублей. Проект рассчитан до 2035 года и предусматривает создание около 140 новых рабочих мест.

Подписание соглашения стало результатом системной работы губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, правительства региона и бизнеса по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и устойчивого развития региона.

"Мы рассматриваем каждое такое соглашение как стратегическую инвестицию в развитие Самарской области. За цифрами стоят реальные перемены - новые жилые кварталы, рабочие места, социальные объекты и современная инфраструктура. Важно, что компания "Практика" приходит в регион с серьезным опытом и разделяет наш комплексный подход: не просто строить дома, а создавать удобную и качественную среду для жизни. Уверен, это партнерство станет важной частью системной работы по развитию строительной отрасли, экономики и, главное, по созданию комфортных условий для жителей региона", - подчеркивает глава областного Минстроя Александр Фомин.

"Практика" - один из крупнейших застройщиков Урала с многолетним опытом работы. За 18 лет компания ввела в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья в России и входит в число лидеров по объемам строительства.

В настоящее время застройщик работает над комплексным развитием территорий (КРТ) в Кемеровской, Курганской и Томской областях, а также в Екатеринбурге. Общий объем проектов КРТ превышает 400 тысяч квадратных метров.

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