Дмитрий Азаров назначил на должность министра культуры Самарской области Ирину Калягину

В понедельник, 6 февраля, губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление о назначении Ирины Калягиной на должность министра культуры Самарской области. Об этом глава региона сообщил на оперативном заседании областного правительства.
"Ирина Евгеньевна - человек опытный. Не раз доказывала свой профессионализм и ответственность. Желаю успехов в хорошо и досконально известной вам сфере", - отметил Дмитрий Азаров.
Напомним, Ирина Калягина с октября 2022 года занимала пост временно исполняющего обязанности министра.
Она поблагодарила губернатора за доверие:" Буду очень стараться".
Ирина Калягина родилась 10 декабря 1964 года в Куйбышеве. Окончила исторический факультет Куйбышевского государственного университета. Более 17 лет проработала в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина, пройдя путь от должности лектора до заместителя директора по научной работе. В 2004 году перешла на работу в департамент культуры министерства культуры, спорта и молодежной политики Самарской области. С 2015 года исполняла обязанности заместителя министра культуры.