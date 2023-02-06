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Дмитрий Азаров назначил на должность министра культуры Самарской области Ирину Калягину

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 6 февраля, губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление о назначении Ирины Калягиной на должность министра культуры Самарской области. Об этом глава региона сообщил на оперативном заседании областного правительства.

Фото: министерство культуры Самарской области

"Ирина Евгеньевна - человек опытный. Не раз доказывала свой профессионализм и ответственность. Желаю успехов в хорошо и досконально известной вам сфере", - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, Ирина Калягина с октября 2022 года занимала пост временно исполняющего обязанности министра.

Она поблагодарила губернатора за доверие:" Буду очень стараться".

Ирина Калягина родилась 10 декабря 1964 года в Куйбышеве. Окончила исторический факультет Куйбышевского государственного университета. Более 17 лет проработала в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина, пройдя путь от должности лектора до заместителя директора по научной работе. В 2004 году перешла на работу в департамент культуры министерства культуры, спорта и молодежной политики Самарской области. С 2015 года исполняла обязанности заместителя министра культуры.

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