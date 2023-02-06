Дмитрий Азаров назначил на должность министра культуры Самарской области Ирину Калягину

В понедельник, 6 февраля, губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление о назначении Ирины Калягиной на должность министра культуры Самарской области. Об этом глава региона сообщил на оперативном заседании областного правительства.

"Ирина Евгеньевна - человек опытный. Не раз доказывала свой профессионализм и ответственность. Желаю успехов в хорошо и досконально известной вам сфере", - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, Ирина Калягина с октября 2022 года занимала пост временно исполняющего обязанности министра.

Она поблагодарила губернатора за доверие:" Буду очень стараться".