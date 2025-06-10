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В Самаре завершился всероссийский семинар по безопасности пассажирских перевозок

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 4 по 6 июня в Самаре состоялся специализированный обучающий семинар "Обеспечение безопасности дорожного движения при перевозках пассажиров автомобильным и наземным городским электрическим транспортом". Создание современной и надежной системы пассажирского транспорта в городах и регионах России — одна из основных целей национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Организатором мероприятия выступил Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (ОАО "НИИАТ") по заказу Федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (ФБУ "Росавтотранс") и при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации.

В работе семинара приняли участие представители Министерства транспорта Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ведущих российских экспертов, транспортных ассоциаций, транспортных компаний и научного сообщества.

В стенах Приволжского государственного университета путей сообщения (ПривГУПС) прошли круглые столы по актуальным вопросам организации дорожного движения, совершенствованию нормативно-правовой базы, повышению экономической эффективности пассажирских перевозок, а также деловую игру и интерактивную викторину. Основными спикерами деловой программы стали представители ОАО "НИИАТ", Мосгортранса, Московской ассоциации ГЭТ и других организаций.

Семинар открыл заместитель генерального директора ОАО "НИИАТ" Максим Кудряшов, который отметил важность обсуждаемых тем, включая безопасность на маршрутах, тарифную политику и финансовую устойчивость перевозчиков.

Роман Кильдюшкин, заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России, подчеркнул прикладную значимость семинара для регионов и рассказал о текущих изменениях в регулировании госзакупок транспортных услуг.

Ректор ПривГУПС Максим Гаранин отметил вклад вузов в совершенствование организации дорожного движения, а и. о. генерального директора ФБУ "Росавтотранс" Евгений Мошин подчеркнул, что безопасность перевозок зависит от слаженной работы всех участников процесса.
Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов поделился опытом региона по обновлению дорожной инфраструктуры и подвижного состава, включая развитие электротранспорта.

В целях обеспечения качественной дорожной и транспортной инфраструктуры в 2025 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Самарской области ведется ремонт более 230 км автодорог. Работы включают в себя не только обновление дорожного полотна. Для обеспечения безопасного дорожного движения ведется строительство новых тротуаров, устанавливается улично-дорожное освещение, а остановки общественного транспорта оснащаются заездными карманами. Также предусматриваются работы по установке искусственных дорожных неровностей, барьерного и пешеходного ограждений.

В целях развития системы общественного транспорта по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ведется разработка Стратегии развития общественного транспорта Самарской области, которая станет одним из основных документов транспортного планирования. А с 2024 года запущена программа по закупке 71 трамвайного вагона и модернизации трамвайной инфраструктуры. 40 трамваев уже поступили в Самару и работают на самых востребованных маршрутах.

Кроме того, с начала 2025 года в Самаре курсирует 300 новых автобусов большой и средней вместимости, отвечающих всем требованиям безопасных перевозок.

Также федеральные эксперты рассказали об изменениях в приказ Минтранса РФ № 351, который регламентирует формирование начальной цены государственных контрактов для осуществления пассажирских перевозок. Заместитель генерального директора ОАО "НИИАТ" Ольга Матанцева подчеркнула, что это основной документ, предусматривающий методику расчета стоимости транспортной работы. В случае недостаточного объема финансирования необходимо сократить объем перевозок, а также изменить требования к перевозчикам.

Проведение семинаров по безопасности дорожного движения с участием федеральных экспертов запланировано и в других регионах России. Это позволит распространить лучшие практики страны в сфере безопасности перевозок и повысить эффективность реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Гид потребителя

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