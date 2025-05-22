В Сызрани продолжается модернизация инфраструктуры накопления, обработки и утилизации ТКО

В среду, 21 мая, вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов и министр природных ресурсов региона Артем Ефимов провели выездное совещание в Сызрани по организации процессов обращения с твердыми коммунальными отходами.
В Сызрани выстроена хорошая коммуникация между регоператором, перевозчиком и муниципалитетом. С вывозом ТКО практически нет проблем. Точечные жалобы перевозчик оперативно отрабатывает. Администрация города и управляющие компании, в свою очередь, следят за содержанием мест накопления отходов: производят уборку, вывозят отходы, которые не относятся к твердым коммунальным.
В этом году благодаря областной субсидии в Сызрани обновят контейнерный парк в количестве более 2 тысяч баков, отремонтируют порядка 100 площадок и построят 12 новых. Чтобы избежать несанкционированного сброса покрышек на контейнерные площадки, администрация Сызрани организовала их централизованный сбор в п.Сердовино с последующим вывозом на предприятие соседнего региона для переработки.
"Каждый понимает свои обязанности и общую ответственность, поэтому поддерживается порядок", — сказал Артем Ефимов.
В автопарке перевозчика 29 единиц техники, в том числе мусоровозы с боковой и задней загрузкой, ломовозы, мультилифты и бункеровоз. Техника сильно нуждается в обновлении, и после смены регоператора стало возможным приобрести новую: в этом году перевозчик планирует закупку 6 машин.
При этом уже сейчас в качестве тестового варианта "Экопром" использует мусоровоз компании, которая в скором времени локализует свое производство спецтехники в Тольятти.
"У нас есть потребность в развитии самарского продукта. Тем более, что вы нацелены на качество и результат", — обратился к представителям компании Вячеслав Романов.
Все собираемые ТКО из Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского муниципальных районов отправляются на мусоросортировочный комплекс "Фаворит-1". Мощность комплекса — 80 тысяч тонн в год. На объекте ведется ручная сортировка полезных фракций для переработки: ПЭТ, ПНД, стекло и другие. Оставшиеся отходы, так называемые "хвосты", отправляются на объект захоронения.
Высоконагружаемый полигон АО "Экопром" планируется реконструировать до 2027 года — сделать его более современным и предусмотреть участок для компостирования, чтобы уменьшить нагрузку на полигон.
Совместно с ППК РЭО подготовлена концессионная инициатива, в настоящее время идет проектирование. По словам руководителей объекта, здесь также планируется строительство мусоросортировочного комплекса с перспективной мощностью до 100 тысяч тонн в год. Он будет взамен прежнего комплекса "Фаворит-1", но уже с удобной логистикой и увеличением глубины выборки.
"По этому вопросу в ближайшее время проведем установочное совещание с участием ППК РЭО", — прокомментировал Вячеслав Романов.
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