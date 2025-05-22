16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани продолжается модернизация инфраструктуры накопления, обработки и утилизации ТКО Правительство региона одобрило субсидии на поддержку центров "Сердце воина" и помощь гражданам в реализации проектов благоустройства В правительстве Самарской области обсудили подготовку к "Последнему звонку", ГИА и благоустройство парков В Самарской области будет создан Корпоративный университет За год госдолг Самарской области снизился на 10 млрд рублей

Облправительство Власть и политика

В Сызрани продолжается модернизация инфраструктуры накопления, обработки и утилизации ТКО

СЫЗРАНЬ. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 21 мая, вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов и министр природных ресурсов региона Артем Ефимов провели выездное совещание в Сызрани по организации процессов обращения с твердыми коммунальными отходами.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

В Сызрани выстроена хорошая коммуникация между регоператором, перевозчиком и муниципалитетом. С вывозом ТКО практически нет проблем. Точечные жалобы перевозчик оперативно отрабатывает. Администрация города и управляющие компании, в свою очередь, следят за содержанием мест накопления отходов: производят уборку, вывозят отходы, которые не относятся к твердым коммунальным.

В этом году благодаря областной субсидии в Сызрани обновят контейнерный парк в количестве более 2 тысяч баков, отремонтируют порядка 100 площадок и построят 12 новых. Чтобы избежать несанкционированного сброса покрышек на контейнерные площадки, администрация Сызрани организовала их централизованный сбор в п.Сердовино с последующим вывозом на предприятие соседнего региона для переработки.

"Каждый понимает свои обязанности и общую ответственность, поэтому поддерживается порядок", — сказал Артем Ефимов.

В автопарке перевозчика 29 единиц техники, в том числе мусоровозы с боковой и задней загрузкой, ломовозы, мультилифты и бункеровоз. Техника сильно нуждается в обновлении, и после смены регоператора стало возможным приобрести новую: в этом году перевозчик планирует закупку 6 машин.

При этом уже сейчас в качестве тестового варианта "Экопром" использует мусоровоз компании, которая в скором времени локализует свое производство спецтехники в Тольятти.

"У нас есть потребность в развитии самарского продукта. Тем более, что вы нацелены на качество и результат", — обратился к представителям компании Вячеслав Романов.

Все собираемые ТКО из Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского муниципальных районов отправляются на мусоросортировочный комплекс "Фаворит-1". Мощность комплекса — 80 тысяч тонн в год. На объекте ведется ручная сортировка полезных фракций для переработки: ПЭТ, ПНД, стекло и другие. Оставшиеся отходы, так называемые "хвосты", отправляются на объект захоронения.

Высоконагружаемый полигон АО "Экопром" планируется реконструировать до 2027 года — сделать его более современным и предусмотреть участок для компостирования, чтобы уменьшить нагрузку на полигон.

Совместно с ППК РЭО подготовлена концессионная инициатива, в настоящее время идет проектирование. По словам руководителей объекта, здесь также планируется строительство мусоросортировочного комплекса с перспективной мощностью до 100 тысяч тонн в год. Он будет взамен прежнего комплекса "Фаворит-1", но уже с удобной логистикой и увеличением глубины выборки.

"По этому вопросу в ближайшее время проведем установочное совещание с участием ППК РЭО", — прокомментировал Вячеслав Романов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1