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Губернатор Вячеслав Федорищев и руководство ГК "Полипласт" на ПМЭФ-2025 договорились о расширении сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 июня, в рамках XXVIII Петербургского экономического форума состоялось подписание инвестиционного соглашения между правительством Самарской области и группой компаний "Полипласт".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Документ скрепили подписями губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров Группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов. Соглашение направлено на расширение сотрудничества в социальной сфере региона, включая поддержку различных видов хоккея.

Это продолжение совместной работы: в мае 2025 года Самарский регион и компания уже заключили партнерское соглашение, в рамках которого ГК "Полипласт" стала партнером четырех хоккейных клубов региона, включая "Лада", ЦСК ВВС, а также команду Молодежной хоккейной лиги "Ладья" и новую команду по следж-хоккею. Общий объем инвестиций составит порядка 5 млрд рублей, а срок реализации соглашения рассчитан до 2030 года.

"Отечественная химическая промышленность за последние 20 лет прошла разные этапы. И, конечно, только железная воля, знания, умения и компетенции позволили компаниям, которые стали лидерами, добиться тех результатов, которые есть.

"Полипласт" - один из таких ярких примеров. Благодаря слаженной работе всей команды, труду и упорству компания стала признанным лидером. Сегодня мы подписываем всеобъемлющее соглашение и в первую очередь акцентируем внимание на том, что в Самарскую область пришел надежный партнер - тот, кто знает, что такое настоящий хоккей, и помогает развиваться этому виду спорта. Соглашение открывает новые перспективы для роста. Уверен, что мы найдем возможности для промышленного, инновационного, научного развития в рамках нашего региона. Добро пожаловать в Самарскую область!" - сказал Вячеслав Федорищев.

ГК "Полипласт" уделяет особое внимание поддержке спорта, популяризации здорового образа жизни и повышению качества жизни в регионах присутствия. Совместная работа холдинга и руководства клубов позволит вывести хоккей в Самарской области на качественно новый уровень.

"Уже сейчас в области созданы системы подготовки кадров, работают детско-юношеские школы, а профессиональные клубы показывают результаты. Все обязательства, которые мы взяли на себя в рамках подписанного соглашения, станут импульсом для развития команды, и, надеемся, они покажут результат, который порадует болельщиков", - отметил Александр Шамсутдинов.

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