Представители региональных министерств оценили ситуацию с отсутствием холодной воды в пансионате "Зеленая роща"

В среду, 18 июня, был организован совместный выезд ряда министерств и представителей СУ СК РФ по Самарской области в пансионат "Зеленая Роща", который арендует корпус у санатория им. Чкалова,
В совместном выезде приняли участие специалисты министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, а также члены следственного управления СКР по Самарской области с привлечением надзорных органов (управление МЧС и Роспотребнадзора).
Целью выезда стала оценка ситуации, сложившейся ввиду отсутствия холодного водоснабжения, и возможности дальнейшего безопасного оказания услуг по проживанию граждан пожилого возраста в частном пансионате.
Холодное водоснабжение отсутствует в связи с прорывами системы канализации и утечки сточных вод на территории участков, прилегающих к санаторию им. Чкалова. Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области подготовлены места в государственных пансионатах для всех проживающих в частном пансионате на период проведения ремонтных работ системы канализации на территории санатория им. Чкалова. Министерство энергетики и ЖКХ содействует в устранении причин аварии.
Руководство пансионата "Зеленой Рощи" категорически отказалось от перевода проживающих в государственные пансионаты, аргументируя свой отказ позицией родственников, также отказало в доступе надзорным органам для оценки условий проживания пожилых граждан.
Последние комментарии
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?
Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...
На послерыбьи и рак рыба...