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Облправительство Власть и политика

Представители региональных министерств оценили ситуацию с отсутствием холодной воды в пансионате "Зеленая роща"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 июня, был организован совместный выезд ряда министерств и представителей СУ СК РФ по Самарской области в пансионат "Зеленая Роща", который арендует корпус у санатория им. Чкалова,

В совместном выезде приняли участие специалисты министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, а также члены следственного управления СКР по Самарской области с привлечением надзорных органов (управление МЧС и Роспотребнадзора). 

Целью выезда стала оценка ситуации, сложившейся ввиду отсутствия холодного водоснабжения, и возможности дальнейшего безопасного оказания услуг по проживанию граждан пожилого возраста в частном пансионате.

Холодное водоснабжение отсутствует в связи с прорывами системы канализации и утечки сточных вод на территории участков, прилегающих к санаторию им. Чкалова. Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области подготовлены места в государственных пансионатах для всех проживающих в частном пансионате на период проведения ремонтных работ системы канализации на территории санатория им. Чкалова. Министерство энергетики и ЖКХ содействует в устранении причин аварии.

Руководство пансионата "Зеленой Рощи" категорически отказалось от перевода проживающих в государственные пансионаты, аргументируя свой отказ позицией родственников, также отказало в доступе надзорным органам для оценки условий проживания пожилых граждан.

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