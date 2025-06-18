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В Сызрани с помощью инвесторов планируют построить мусоросортировочный комплекс за 1,8 млрд рублей

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С предложением о государственно-частном партнерстве в правительство Самарской области обратился частный инвестор. Компания планирует заключить концессионное соглашение и построить мусоросортировочный комплекс в Сызранском районе. Об этом стало известно в среду, 18 июня, на заседании правительства региона под председательством вице-губернатора Михаила Смирнова.

Фото: Волга Ньюс

Предваряя обсуждение вопроса, Михаил Смирнов во вступительном слове отметил, что инициативы частных инвесторов о заключении концессионных соглашений рассматриваются на заседании правительства региона не впервые.

"Это происходит не по нашей инициативе, а по инициативе участников рынка. Напомню, подобные концессионные инициативы мы рассматриваем в случаях, когда стоимость объекта, предлагаемого к реализации в рамках соглашения, превышает 1 млрд рублей", - сообщил вице-губернатор.

Он добавил, что в правительство Самарской области поступило предложение от ООО "Фаворит Концессия". Из открытых источников известно, что компания, основной деятельностью которой является "сортировка материалов для дальнейшего использования", - совсем молодая (образована в феврале 2025 года), зарегистрирована в Сызрани, а директором является некто Семен Грейден, руководящий, помимо прочего, еще пятью ООО ("С-Билдингс", "Фаворит-1", "Фаворит-2", "Экотранс", НПК "Новая Энергия") и одним АО ("Экопром"). Интересно, что треть перечисленных компаний так или иначе связана с сортировкой и сбором отходов. Например, основной вид деятельности ООО "Фаворит-1", образованного в 2015 г. и являющегося мусоросортировочным комплексом, - сортировка материалов для вторичного использования. А с 2019 г. компания также служит оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Сызрани, Октябрьска, в Сызранском и Шигонском районах.

И.о. министра экономического развития и инвестиций Олег Майоров, в свою очередь, выступая с докладом, раскрыл подробности частной концессионной инициативы.

"15 мая поступило предложение от ООО "Фаворит концессия" о создании мусоросортировочного комплекса по обращению с отходами в Сызранском районе. Учредителями выступают частные лица данного ООО. В соответствии с действующим порядком, заинтересованные органы исполнительной власти Самарской области рассмотрели инициативу, представили свои заключения, выказали заинтересованность в реализации проекта. При этом были представлены замечания к частной инициативе. Исходя из этого, в соответствии с действующим законодательством, предлагается заключить концессионное соглашение на иных условиях, чем предложено инициаторами", - прокомментировал Олег Майоров.

Он добавил, что в течение 12 месяцев планируется провести заседание рабочей группы с компанией-инвестором и обсудить упомянутые "иные условия, отвечающие интересам Самарской области, но в то же время обеспечивающие баланс интересов государственно-частного партнерства".

"Вы сказали, что инвесторы - частные лица. Но мы же понимаем, что у нас отрасль достаточно структурирована. Инициатор этой концессии - юридическое лицо, которое  сейчас осуществляет хозяйственную деятельность в сфере ТКО в Сызрани и прилегающих районах. Мы посмотрели технические, экологические параметры предлагаемого проекта и можем сказать, что они соответствуют целям нацпроекта "Экология" и обеспечивают достижение  показателей", - заключил Михаил Смирнов.

Предварительная стоимость строительства мусоросортировочного комплекса оценивается в 1,8 млрд рублей.

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