В Самарской области утвердят положение об особенностях комплексного развития территорий

В среду, 18 июня, во время заседания правительства Самарской области в числе других был рассмотрен вопрос об утверждении положения об особенностях комплексного развития территорий (КРТ. - Прим. ред.) Самарской области.

Предваряя доклад министра градостроительной политики Андрея Грачева, вице-губернатор Михаил Смирнов напомнил, что институт КРТ - структура федеральная и на региональном уровне следует принять целый ряд подзаконных актов.

"Над актами давно работали. Формально они действовали в редакции 2019 года (по сути, очень типовой и не работавшей так, как должен был работать инструмент КРТ)", - подчеркнул он во вступительном слове.

В свою очередь, Андрей Грачев пояснил, что проектом постановления ("Об утверждении положения об особенностях КРТ Самарской области") предусматривается необходимость подготовки архитектурно-градостроительной концепции территории.

"Концепция подлежит согласованию с министерством градостроительной политики региона и иными заинтересованными органами исполнительной власти, а также главой местной администрации", - добавил он.

Министр перечислил изменения, предполагаемые проектом. В частности, будут установлены критерии многоквартирных домов (МКД), которые не были признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, но при этом могут включаться в границы территории, подлежащей КРТ.

Во-вторых, определены критерии домов блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, не признанные аварийными, но которые могут быть включены в границы территории, подлежащей КРТ.

Кроме того, устанавливается порядок определения границ территорий, подлежащих комплексному развитию, а также порядок реализации решения о комплексном развитии территории. Установлены и случаи, в которых допускается принятие решения о КРТ в отношении двух и более несмежных территорий заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий.

"Устанавливается перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Определен перечень дополнительных сведений, подлежащих включению в решение о комплексном развитии территории, помимо тех, что установлены Градостроительным кодексом РФ", - перечислил Андрей Грачев.

Также, по словам министра, установлен предельный срок для проведения общих собраний собственников в помещениях МКД, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, включенных в проект решения о КРТ жилой застройки.

Будет прописан и порядок определения начальной цены торгов на право заключения договора о КРТ, а также порядок заключения договора и т.д.

"Главное нововведение, сделанное в связи с тем, что мы проанализировали проблемы, которые сейчас с трудом расшиваются по заключенным между городом и инвесторами договорам КРТ, - это то, что сначала формировалась граница территории, дальше шли торги, а затем возникали проблемы. Например, земельные участки, которые находятся в границах территории, могли принадлежать фонду одного из заинтересованных министерств. Также обнаруживались существенные проблемы с сетями. В этой связи мы предлагаем согласовывать данные концепции с министерством градостроительства и с заинтересованными ведомствами до того, как будут утверждены границы, и до того, как КРТ будет выставлено на торги", - подчеркнул Андрей Грачев.

Михаил Смирнов подчеркнул, что ведомство Грачева проделало титаническую нормативную работу и резюмировал, что в ближайшем будущем деятельность в этом направлении станет более активной.

"Очень бы хотелось, чтобы инструмент КРТ заработал немедленно. Когда мы в октябре 2024 года обсуждали с вами эту тему, казалось, что имеется вся необходимая нормативная база, чтобы КРТ можно было штамповать как "горячие пирожки". Но это оказалось не так. Потребовалось время на колоссальную доработку. Надеюсь, что сейчас, с принятием этого нормативного акта, процесс сдвинется, и мы будем активнее использовать инструменты КРТ как наиболее действенные, в том числе, для расселения аварийного фонда", - заключил вице-губернатор.