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Самарская область вошла в список победителей всероссийского конкурса "Торговля России-2025"

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область удостоена наградой во всероссийском конкурсе Минпромторга России "Торговля России" сразу в двух номинациях. В номинации "Лучший торговый фестиваль" награду получил региональный маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области".

Ежегодно самарский маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области" проходит при поддержке Минпромторга Самарской области. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поставил задачу поддерживать и продвигать местных производителей. Для региона фестиваль — это всегда яркое событие в сфере моды.

В прошлом году фестиваль собрал более 150 местных производителей. Состоялось 60 модных показов сезонных коллекций и продукции, выпущенной локальными брендами одежды, обуви и аксессуаров. Параллельно с показами работала выставка-продажа товаров участников фестиваля. Также для участников была организована насыщенная деловая программа с экспертами fashion-индустрии.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков: "Маркет-фестиваль "Территория моды" — это визитная карточка региона и наш официально запатентованный бренд с мая этого года. Его главная задача — объединение местных предприятий в производстве одежды и обуви, демонстрация новых возможностей для развития бизнеса и знакомство с мерами государственной поддержки. И Диплом всероссийского конкурса "Торговля России" в номинации "Лучший торговый фестиваль" подтверждение того, что фестиваль успешно справляется с этой задачей".

В номинации "Лучший магазин" диплом получил магазин "Стройремонт" из села Большая Глушица. Победа в конкурсе — это признание качества, клиентоориентированности и устойчивого развития торгового предприятия.

Конкурс "Торговля России" проводится Минпромторгом России уже восьмой год. В этот раз жюри конкурса рассмотрело 1370 заявок от претендентов на победу в 13 номинациях.

Гид потребителя

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