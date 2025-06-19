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ВТБ поддержит развитие ОЭЗ и индустриальных парков Самарской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках Петербургского международного экономического форума правительство Самарской области и банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава региона Вячеслав Федорищев и заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Соглашением предусматриваются установление партнерства, оказание финансовой поддержки развитию особых экономических зон, технопарков и индустриальных парков в Самарской области. В частности, речь идет о финансировании инвестиционных проектов по расширению производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти".

"Банк ВТБ - наш давний и надежный партнер, и сегодняшнее подписание соглашения с одним из ведущих финансовых институтов страны - значимый этап в укреплении экономики Самарской области. Наш регион обладает мощным промышленным и научным потенциалом, а особые экономические зоны, такие как ОЭЗ ППТ "Тольятти", служат ключевыми точками роста. Финансовая поддержка ВТБ позволит реализовать инфраструктурные и инвестиционные проекты, создать новые рабочие места и, что особенно важно, повысить качество жизни наших граждан. Партнерство с банком откроет новые перспективы и для бизнеса", - подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.

Напомним, в апреле текущего года региональное правительство и ВТБ уже заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию новых совместных проектов. Тогда же была достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии, в том числе по развитию инфраструктуры инвестиционной площадки особой экономической зоны "Тольятти". Сегодня на полях ПМЭФ-2025 стороны скрепили намерения подписями.

"Заключение соглашения - важный шаг к расширению сотрудничества сторон. Банк понимает важность финансового обеспечения реализации крупных инфраструктурных проектов, нацеленных как на промышленное развитие регионов, так и на улучшение качества условий жизни людей. Банк ВТБ уже имеет успешный опыт в поддержке и развитии региональных особых экономических зон и индустриальных парков, поэтому уверены, что наша поддержка ОЭЗ "Тольятти" будет способствовать ее развитию ускоренными темпами", - отметил Валерий Лукьяненко.

Особая экономическая зона "Тольятти" - одна из ключевых инвестиционных площадок Самарской области, которая входит в тройку лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. В ОЭЗ "Тольятти" реализуют проекты 40 резидентов, 20 из которых уже запустили свои предприятия в работу. Компании-инвесторы представляют 10 отраслей, включая пищевую промышленность, машиностроение, фармацевтику, металлообработку. Вместе с тем дальнейшее создание мощностей в особой экономической зоне будет способствовать развитию региональной экономики и повышению конкурентоспособности.

Губернатор Вячеслав Федорищев также отметил, что банк ВТБ ставит во главу угла не только бизнес-задачи, но и поддержку семей, развитие инфраструктуры - а это именно те приоритеты, которые разделяет команда регионального правительства.

"Это вклад в наше общее будущее, основанный на принципах устойчивого развития и взаимного доверия", - подчеркнул он.

Гид потребителя

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