На Губернском рынке сгорел вещевой павильон

В понедельник, 18 августа, в 11:05 на Губернском рынке (ул. Агибалова, 19) в Ленинском районе Самары загорелся вещевой павильон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Пожар на площади 6 кв. метров удалось ликвидировать за 50 минут силами 30 огнеборцев и 8 единиц техники.
Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !