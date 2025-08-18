На Губернском рынке сгорел вещевой павильон

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 18 августа, в 11:05 на Губернском рынке (ул. Агибалова, 19) в Ленинском районе Самары загорелся вещевой павильон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области