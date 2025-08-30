Двое взрослых и ребенок погибли на пожаре под Тольятти

В субботу, 30 августа, в Ставропольском районе Самарской области несколько человек погибли в пожаре. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Возгорание в дачном доме с мансардой началось в 1:21 на 4-й улице в с. Ермаково. Пожар распространился на 80 кв. м, его удалось ликвидировать в 7:37. В результате погибли 43-летний мужчина, 37-летняя женщина и пятилетний мальчик.
Причину пожара еще устанавливают.
Прокуратура начала проверку в связи со случившимся. Ведомство изучит соблюдение требований пожарной безопасности.
СУ СК возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").
