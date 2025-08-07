Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар в театре оперы и балета

В четверг, 7 августа, в 21:57 поступило сообщение о пожаре в театре оперы и балета (пл. Куйбышева, 1). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
"Прибывшими подразделениями было установлено, что произошло короткое замыкание в двух электрощитках с последующим горением на общей площади 1 кв. м. Возгорание ликвидировано огнетушителями прибывшими подразделениями", — отмечается в сообщении.
Сообщается также, что эвакуация не проводилась, никто не пострадал.
На месте работали 37 огнеборцев и 11 единиц техники.
Последние комментарии
