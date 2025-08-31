В центре Самары горят расселенные дома

В воскресенье, 31 августа, произошел пожар в центре Самары. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 5:10 загорелись три расселенных дома на ул. Самарской, 96 и постройки во дворе. В 6:17 пожар локализовали на площади 600 кв. м. Пострадавших нет.

Тушение огня продолжается, на месте происшествия работает 71 человек и 23 единицы техники. Причину пожара устанавливают.