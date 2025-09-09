На полигоне "Преображенка" произошло возгорание

Во вторник, 9 сентября, в 4:20 произошло возгорание на полигоне ТБО "Преображенка" из-за выброса свалочного газа на нерабочей карте полигона.
Ситуация под контролем, сообщает минприроды Самарской области.
Площадь возгорания — около 500 кв м. Тушение ведется установленным способом — засыпкой грунтом: привлечены 12 человек и семь единиц техники: три бульдозера, три самосвала, экскаватор. По информации АО "Экология", полигон обеспечен необходимым запасом грунта.
"На месте работает оперативный штаб. Министр природных ресурсов региона Артем Ефимов совместно с природоохранной прокуратурой проверили работу по ликвидации. Прогноз: ликвидация возгорания сегодня в течение дня. На ликвидацию очагов задымления нужно чуть больше времени из-за крутого склона", — говорится в сообщении министерства.
Организована работа лаборатории Природоохранного центра для замера атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне и на территории ближайшей жилой застройки. Роспотребнадзор и Росприроднадзор уведомлены. АО "Экология" также на связи с МЧС и администрацией Волжского района.
