Пожары Происшествия

На полигоне "Преображенка" произошло возгорание

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 9 сентября, в 4:20 произошло возгорание на полигоне ТБО "Преображенка" из-за выброса свалочного газа на нерабочей карте полигона.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Ситуация под контролем, сообщает минприроды Самарской области. 

Площадь возгорания — около 500 кв м. Тушение ведется установленным способом — засыпкой грунтом: привлечены 12 человек и семь единиц техники: три бульдозера, три самосвала, экскаватор. По информации АО "Экология", полигон обеспечен необходимым запасом грунта.

"На месте работает оперативный штаб. Министр природных ресурсов региона Артем Ефимов совместно с природоохранной прокуратурой проверили работу по ликвидации. Прогноз: ликвидация возгорания сегодня в течение дня. На ликвидацию очагов задымления нужно чуть больше времени из-за крутого склона", — говорится в сообщении министерства. 

Организована работа лаборатории Природоохранного центра для замера атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне и на территории ближайшей жилой застройки. Роспотребнадзор и Росприроднадзор уведомлены. АО "Экология" также на связи с МЧС и администрацией Волжского района.

