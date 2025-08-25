За выходные лесники Самарской области трижды спасали лес от огня

За минувшие выходные самарские лесники трижды спасали лес от огня. Лесопожарные бригады выезжали на тушение сопредельных к лесному фонду территорий в Шенталинском, Похвистневском и Волжском районах.

Общая площадь пожаров на сопредельной территории — более 120 гектаров. Переход огня в лес не допущен, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.

Тем временем в этом сезоне ликвидировано уже 18 лесных пожаров. Все лесные пожары произошли по вине человека.