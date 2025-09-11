На полигоне "Преображенка" ликвидировали очаги задымления

В четверг, 11 сентября, к 17:00 на полигоне "Преображенка" была завершена ликвидация последствий возгорания. Об этом сообщили в минприроды Самарской области.
Возгорание произошло 9 сентября на нерабочей карте восточного склона из-за выброса свалочного газа.
Тушение велось засыпкой грунтом. Всего было использовано порядка 1500 тонн грунта, задействовано 9 единиц спецтехники. Мониторинг за объектом продолжается. Это третий случай возгорания в этом году, что в 4 раза меньше периода прошлого года.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !