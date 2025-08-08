Ночью из общежития Самарского университета эвакуировали 70 человек

В ночь на пятницу, 8 августа, в 00:57 в здании общежития Самарского университета (Московское шоссе, 34б) в Октябрьском районе произошел пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Прибывшими подразделениями было установлено, что на шестом этаже горит комната.
В 1:23 открытое горение ликвидировано на площади 15 кв. м. Полностью пожар удалось ликвидировать в 2:40.
Пострадавших нет, из здания эвакуированы 70 человек. К тушению пожара привлечены 57 специалистов, 19 единиц техники.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !