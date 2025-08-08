Ночью из общежития Самарского университета эвакуировали 70 человек

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на пятницу, 8 августа, в 00:57 в здании общежития Самарского университета (Московское шоссе, 34б) в Октябрьском районе произошел пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области