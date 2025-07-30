В Промышленном районе Самары на пожаре погиб мужчина

В среду, 30 июля, в Самаре на ул. Вятская, 14 произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о возгорании поступила дежурному в 16:35. Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение домашних вещей в квартире.

В 16:56 пожар был локализован на площади 25 кв. метров.

В результате пожара погиб 79-летний мужчина.

На тушение пожара от МЧС России привлечены 18 специалистов, пять единиц техники.