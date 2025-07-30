В Промышленном районе Самары на пожаре погиб мужчина

В среду, 30 июля, в Самаре на ул. Вятская, 14 произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Информация о возгорании поступила дежурному в 16:35. Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение домашних вещей в квартире.
В 16:56 пожар был локализован на площади 25 кв. метров.
В результате пожара погиб 79-летний мужчина.
На тушение пожара от МЧС России привлечены 18 специалистов, пять единиц техники.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !