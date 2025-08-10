В Самаре ночной пожар в квартире на ул. Рабочей тушил 21 спасатель

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на воскресенье, 10 августа, в 00:34 на ул. Рабочей, 69 в Самаре в одной из квартир загорелись домашние вещи на балконе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.