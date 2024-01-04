В Самаре в Рождественскую ночь покажут трансляцию богослужения в Софийском соборе

В канун Рождества в храмах Самарской области пройдут праздничные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий проведет Рождественское богослужение в Софийском соборе в ночь с 6 на 7 января с 23:30 до 3:30. Прямую онлайн-трансляцию праздничного богослужения в Софийском соборе проведет ГТРК "Самара".

Трансляция будет доступна на ведущих телеканалах: ГТРК "Самара", "Самарское губернское телевидение" (канал "Губерния"), "Самара-ГИС" и "Тольятти 24", в официальных пабликах телеканалов и городских пабликов в ВКонтакте: "Самарская область", а также на официальных сайтах ГТРК "Самара", Самарского областного вещательного агентства "СОВА", "Самара-ГИС" и "Тольятти 24".