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Общество

Трамвайный парк Самары пополнится трехсекционными "Витязями"

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре в течение ближайших трех лет ожидается обновление трамвайного парка новыми трехсекционными низкопольными вагонами, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на директора самарского ТТУ Михаила Ефремова. 45 новых трамваев должны появиться в областном центре по соглашению в рамках государственно-частного партнерства.

Свое предложение администрации Самары представила компания "Мовиста Регионы Самара". Известно, что "Мовиста" сотрудничает с производителем трамваев и троллейбусов ПК "Транспортные системы" (ПК ТС), которая выпускает в том числе трамваи "Витязь", "Богатырь", "Лев".

"Я не скрываю, что мне очень нравятся трамваи "Витязь" производства ПК ТС. И в рамках соглашения с "Мовиста Регионы Самара" мы ждем поставок вагонов именно этого производителя. Знаю случай, когда при аналогичном соглашении в другом городе из-за большого загруза производственных мощностей ПК ТС концессионеры частично покрыли свои обязательства поставкой трамваев Усть-Катавского завода. Но мы рассчитываем, что в Самаре появятся именно "Витязи", — рассказал изданию Михаил Ефремов.

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