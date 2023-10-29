Трамвайный парк Самары пополнится трехсекционными "Витязями"

В Самаре в течение ближайших трех лет ожидается обновление трамвайного парка новыми трехсекционными низкопольными вагонами, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на директора самарского ТТУ Михаила Ефремова. 45 новых трамваев должны появиться в областном центре по соглашению в рамках государственно-частного партнерства.
Свое предложение администрации Самары представила компания "Мовиста Регионы Самара". Известно, что "Мовиста" сотрудничает с производителем трамваев и троллейбусов ПК "Транспортные системы" (ПК ТС), которая выпускает в том числе трамваи "Витязь", "Богатырь", "Лев".
"Я не скрываю, что мне очень нравятся трамваи "Витязь" производства ПК ТС. И в рамках соглашения с "Мовиста Регионы Самара" мы ждем поставок вагонов именно этого производителя. Знаю случай, когда при аналогичном соглашении в другом городе из-за большого загруза производственных мощностей ПК ТС концессионеры частично покрыли свои обязательства поставкой трамваев Усть-Катавского завода. Но мы рассчитываем, что в Самаре появятся именно "Витязи", — рассказал изданию Михаил Ефремов.
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Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....