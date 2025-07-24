Губернатор Федорищев поручил построить физкультурно-оздоровительный комплекс в Богатовском районе

В четверг, 24 июля, губернатор Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в Богатовском районе. Такой формат выездов был инициирован главой региона, чтобы на месте не просто выявлять наиболее актуальные проблемные вопросы, а решать их комплексно и с учетом этого дополнять планы развития муниципалитета. Программа выезда, как и обычно, составлена на основе обращений жителей и включает посещение социальных объектов, объектов реконструкции, предприятий, встречи с семьями ветеранов СВО, предпринимательским сообществом.

В первую очередь глава региона навестил почетного гражданина Богатовского района и Самарской области Александра Николаевича Григоревского из села Арзамасцевка. Александр Николаевич отмечен различными наградами, имеет звание заслуженного работника сельского хозяйства РФ, он единственный в районе почетный гражданин Самарской области. Губернатор пообщался с Александром Григоревским и его семьей, где уже подрастают правнуки.

Далее Вячеслав Федорищев посетил Дом культуры в селе Богатое — сейчас на объекте идет капитальный ремонт. Глава региона пообщался с подрядчиком, оценил ход работ, дал поручения в части развития ДК.

Здание районного ДК построено в 1967 году. Есть концертный зал на 250 мест, танцевальный зал. В ДК работают 10 клубов, занимаются в них почти 400 человек. Три коллектива имеют звания народных. Кроме того, ДК является методическим центром для всей сети культурно-досуговых учреждений района — это 13 сельских домов культуры.

В ходе капремонта, который идет по государственной программе "Развитие культуры в Самарской области", обновляют помещения 1 и 2 этажей, кровлю, системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, утепляют фасад, меняют систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией, устанавливают системы видеонаблюдения.

Сдать объект планируется до конца текущего года. Глава региона поручил оснастить обновленный ДК и необходимым оборудованием: "Надо обеспечить новые кресла обязательно, оборудование все необходимое: и проектор, и экран, и аудиооборудование. Специалисты должны посмотреть. Зал должен быть приспособлен под любые мероприятия". Закупку осуществят на средства местного и областного бюджета, часть оборудования закупит подрядчик.

Особое пожелание жителей касалось мозаичного панно в танцевальном зале ДК, созданного в прошлые годы энтузиастами села. На нем изображены узнаваемый пейзаж, мост, журавли и молодежь, которая с уверенностью смотрит в будущее. Губернатор поручил подрядчику обеспечить бережное обновление панно.

Также Вячеслав Федорищев осмотрел Дом молодежных организаций (ДМО), здесь базируется военно-патриотический клуб "Гвардия", организована работа волонтеров — они плетут маскировочные сети для бойцов СВО.

Богатовский район является одним из лидеров в развитии военно-патриотического воспитания молодежи. В 2019 году "Гвардия" признан лучшим клубом в Приволжском федеральном округе. За 12 лет работы клуба были подготовлены и выпущены более 300 спортсменов по парашютному спорту. Ежегодно воспитанники принимают участие в Параде на Красной площади, посвященном образованию ВДВ РФ. 20 выпускников посвятили свою жизнь служению Родине, окончив высшие военно-учебные заведения, 10 из них выполняют боевые задачи на СВО в разных должностях и званиях.

В ходе общения с губернатором одна из волонтеров отметила, что в районе нет ни одного физкультурно-оздоровительного комплекса, а он очень нужен жителям. Вячеслав Федорищев заверил, что ФОК в районе будет построен в следующем году. Проектировать объект начнут по поручению главы региона уже в этом году.

Кроме того, в ДМО закупят необходимое оборудование для подготовки молодежи — комплект для лазертага и БПЛА. Об этом главу региона также попросили участники военно-патриотического клуба.