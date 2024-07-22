16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самара получит на трамваи 6 млрд рублей до 2026 года Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой Суд признал законным отказ мэрии в обустройстве парковки на 6-й просеке Стали известны правила проезда по трассе "Обход Тольятти" и Климовскому мосту В Самаре ограничат движение трамваев еще на двух участках

Транспорт Транспорт и связь

Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 4874
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Перенос сроков открытия движения трамваев на участке улицы Ново-Садовой между Ново-Вокзальной и проспектом Кирова вызван объективной причиной. Об этом Волга Ньюс заявили в департаменте транспорта Самары.

Фото: «ЕЩЕ Самара» / vk.com

Ограничение движения на данном участке ввели в конце апреля из-за капитального ремонта трамвайных путей. Завершить все работы и пустить трамваи планировали 30 июня. Однако этого не случилось - подрядчик не уложился в срок.

АО СК "Волжский Град" - бывшее АО "ВТС-Метро", которое участвовало в строительстве станции метро "Алабинская" и прокладывало трамвайные пути к стадиону "Солидарность Самара Арена". Генеральным директором является Сергей Натальчук. Он участвовал в строительстве метро в Самаре с 1980-х годов и был партнером ГК "Волгатрансстрой" Вячеслава Сонина. 

 

"Причиной стала несвоевременная поставка материалов подрядной организацией - АО СК "Волжский Град" - для капитального ремонта трамвайных путей. В соответствии с заключенным договором, за нарушение сроков компания должна будет выплатить "Трамвайно-троллейбусному управлению" пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости оставшегося объема работ за каждый день просрочки. Указанный вопрос находится в проработке", - сообщили Волга Ньюс в департаменте.

 

По информации ведомства, на сегодня подрядчик полностью демонтировал трамвайные пути, сделал основание для укладки верхнего строения пути, разложил железобетонные шпалы на всем отрезке ремонтируемого участка. Сотрудники МП "Инженерные системы" завершили устройство дренажа и подключение к ливневой канализации.

Теперь подрядчику предстоит завершить монтаж контактной сети трамвая, смонтировать рельсы на железобетонных шпалах и провести послеосадочный ремонт трамвайного пути (подбивку и выправку).

Новых сроков выполнения работ дептранс не озвучил. Однако в публичной плоскости проходила информация, что движение трамваев по Ново-Садовой планируют открыть к сентябрю. 

Фото предоставлено каналом "ЕЩЕ Самара"

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

Александр Евдокимов 24 января 2017 09:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4