На ул. Ново-Садовой за 10 дней полностью демонтировали трамвайные пути

Менее чем за полторы недели на улице Ново-Садовой — от Барбошиной поляны до улицы Аминева — полностью демонтировали трамвайные пути. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары. Напомним, с 29 апреля, в связи с капремонтом опорной трамвайной линии на ул. Ново-Садовой, движение полностью перекрыто в оба направления. В рамках первого этапа капремонт ведется от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной.
Менее чем за полторы недели с демонтажом изношенных рельсов и шпал, которые масштабно не обновляли более 30 лет, рабочие уже полностью справились на отрезке от проспекта Кирова до улицы Аминева. Параллельно убирают старую контактную линию, снимают асфальтовое покрытие, примыкающее к трамвайным путям, начинают работу с грунтом, чтобы в дальнейшем заняться устройством котлована, ливневой канализации, отсыпать территорию щебнем и заменить рельсошпальную решетку. Подготовительные работы продолжаются и на участке до улицы Ново-Вокзальной.
По словам директора МП ТТУ" Михаила Ефремова, после капремонта весь участок планируют ввести в эксплуатацию 30 июня. За это время в нормативное состояние будет приведено 3,5 км одиночного трамвайного пути. Еще порядка 2,1 км пути будет обновлено на участке от улицы Ново-Вокзальной до разворотного кольца у завода имени Тарасова.
"Предполагаем, что работы в рамках второго этапа начнутся предстоящим летом — сразу же после завершения капремонта первого этапа. Денежные средства выделены из регионального бюджета", — рассказал директор МП г. о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" Михаил Ефремов.
По расчетам Михаила Ефремова новые элементы оснащения трамвайной линии прослужат 25-30 лет.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?