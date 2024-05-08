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Дорожное строительство Транспорт и связь

На ул. Ново-Садовой за 10 дней полностью демонтировали трамвайные пути

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Менее чем за полторы недели на улице Ново-Садовой — от Барбошиной поляны до улицы Аминева — полностью демонтировали трамвайные пути. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары. Напомним, с 29 апреля, в связи с капремонтом опорной трамвайной линии на ул. Ново-Садовой, движение полностью перекрыто в оба направления. В рамках первого этапа капремонт ведется от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Менее чем за полторы недели с демонтажом изношенных рельсов и шпал, которые масштабно не обновляли более 30 лет, рабочие уже полностью справились на отрезке от проспекта Кирова до улицы Аминева. Параллельно убирают старую контактную линию, снимают асфальтовое покрытие, примыкающее к трамвайным путям, начинают работу с грунтом, чтобы в дальнейшем заняться устройством котлована, ливневой канализации, отсыпать территорию щебнем и заменить рельсошпальную решетку. Подготовительные работы продолжаются и на участке до улицы Ново-Вокзальной.

По словам директора МП ТТУ" Михаила Ефремова, после капремонта весь участок планируют ввести в эксплуатацию 30 июня. За это время в нормативное состояние будет приведено 3,5 км одиночного трамвайного пути. Еще порядка 2,1 км пути будет обновлено на участке от улицы Ново-Вокзальной до разворотного кольца у завода имени Тарасова.

"Предполагаем, что работы в рамках второго этапа начнутся предстоящим летом — сразу же после завершения капремонта первого этапа. Денежные средства выделены из регионального бюджета", — рассказал директор МП г. о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" Михаил Ефремов. 

По расчетам Михаила Ефремова новые элементы оснащения трамвайной линии прослужат 25-30 лет.

 

 

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