Капремонт трамвайных путей на ул. Ново-Садовой в Самаре стартует ночью 29 апреля

С 00:00 29 апреля в Самаре стартует капитальный ремонт трамвайной линии на улице Ново-Садовой на участке от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной. Он продлится по 30 июня текущего года.

Напомним, для компенсации прекращения трамвайного сообщения по ул. Ново-Садовая от Барбошиной поляны до ул. Ново-Вокзальная будет запущен дополнительный заказной автобусный маршрут. Автобусы будут курсировать от улицы Ташкентской по улицам Демократической и Ново-Садовой, до XXII Партсъезда к ТЦ "Апельсин". После разворота под эстакадой — в обратном направлении до улицы Ташкентской.

Бесплатными автобусными перевозками займется ООО "Маяк". Компания выиграла подряд суммой в 105 млн рублей.

Остановки предусмотрены на всех девяти остановочных пунктах.

Время работы автобусов — с 5:30 до 22:20; интервалы движения в часы пик — с 5:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 — 3 минуты, в остальное время — 7 минут. Проезд — бесплатный.

Кроме того, подспорьем для горожан станет новый коммерческий маршрут № 88: в режиме пробных рейсов автобусы будут ехать от госпиталя "Мать и дитя", расположенного в районе стадиона "Солидарность Самара Арена", до речного вокзала — трасса пролегает через улицу Ново-Садовую, улицу Солнечную. В перевозках планируется задействовать до 15 единиц подвижного состава. Автобусы будут сворачивать на улицу Солнечную в районе Кирилло-Мефодиевского собора. В первое время маршрут проследует через территорию, прилегающую к МТЛ "Арена", откуда автобусы будут выезжать на улицу Ново-Садовую. Эта схема обусловлена тем, что в данный период идет реконструкция участка улицы XXII Партсъезда.

Еженедельно на участке капремонта запланированы выездные совещания. При необходимости решения будут приниматься оперативно, в режиме реального времени.

Предполагается, что II этап капремонта линии затронет участок от улицы Ново-Вокзальной до улицы XXII Партсъезда (до разворотного кольца у завода им. Тарасова). Проект готов и проходит Госэкспертизу. При условии, что будет получен положительный результат, в мае объявят о торгах для определения подрядчика, который возьмет на себя следующий этап капремонта. Период проведения работ пока определяется. Есть намерение полностью закончить работы до конца лета.