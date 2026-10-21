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Общество

Скорые электрички начнут останавливаться на платформе Волжский

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 25 октября скорые пригородные поезда будут делать остановку на платформе Волжский, сообщает пресс-служба КбшЖД. Это дополнительная возможность для поездок между Тольятти, Самарой, Жигулевском, Сызранью и Новокуйбышевском.

Направление "Тольятти - Самара":

  • № 7132/7131 Жигулевск (отпр. 06:20) - Волжский (07:13 - 07:14) - Самара (приб. 08:10). По рабочим дням.
  • № 7114/7113-7109 Тольятти (отпр. 06:36) - Волжский (07:33 - 07:34) - Самара (08:29 - 08:36) - Новокуйбышевская (приб. 09:00). По рабочим дням.
  • № 7148/7147-7141 Тольятти (отпр. 06:36) - Волжский (07:33 - 07:34) - Самара (08:29 - 08:36) - Сызрань-1 (приб. 10:19). По выходным дням.
  • № 7118/7117 Тольятти (отпр. 10:58) - Волжский (11:58 - 11:59) - Новокуйбышевская (приб. 13:21). Ежедневно.
  • № 7126/7125 Тольятти (отпр. 17:08) - Волжский (18:09 - 18:10) - Новокуйбышевская (приб. 19:30). Ежедневно.
  • № 7130/7129 Тольятти (отпр. 21:16) - Волжский (22:15 - 22:16) - Новокуйбышевская (приб. 23:38). Ежедневно.

Направление Самара - Тольятти

  • № 7112/7111 Новокуйбышевская (отпр. 07:44) - Волжский (09:08 - 09:09) - Тольятти (приб. 10:05).
  • Ежедневно.
  • № 7116/7115 Самара (отпр. 10:00) - Волжский (11:01 - 11:02) - Тольятти (приб. 12:07). Ежедневно.
  • № 7110-7120/7119 Новокуйбышевская (отпр. 13:38) - Самара (14:02 - 14:10) - Волжский (15:07 - 15:08) - Тольятти (приб. 16:05). По рабочим дням.
  • № 7134/7133 Самара (отпр. 16:19) - Волжский (17:17 - 17:18) - Жигулевск (приб. 18:14). По рабочим дням.
  • № 7124/7123 Новокуйбышевская (отпр. 17:43) - Волжский (19:06 - 19:07) - Тольятти (приб. 20:03)
  • по рабочим дням.
  • № 7144-7146/7145 Сызрань-1 (отпр. 16:25) Самара (18:07 - 18:09) - Волжский (19:06 - 19:07) - Тольятти (приб. 20:03). По выходным дням.
  • № 7128/7127 Новокуйбышевская (отпр. 19:54) - Волжский (21:17 - 21:18) - Тольятти (приб. 22:24)
  • Ежедневно.

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