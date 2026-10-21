Скорые электрички начнут останавливаться на платформе Волжский

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С 25 октября скорые пригородные поезда будут делать остановку на платформе Волжский, сообщает пресс-служба КбшЖД. Это дополнительная возможность для поездок между Тольятти, Самарой, Жигулевском, Сызранью и Новокуйбышевском.