В мессенджере МАХ запустили чат-бот "Карта жителя Самарской области"

Новый цифровой помощник создан для оперативного информирования граждан о возможностях проекта и предоставления доступа к ключевым электронным сервисам в удобном автоматизированном режиме.
В мессенджере МАХ начал работу официальный чат-бот "Карта жителя Самарской области".
Чат-бот выступает в роли виртуального консультанта, который помогает пользователям быстро находить ответы на часто задаваемые вопросы. В автоматическом режиме бот предоставляет подробную информацию о:
— порядке получения и использования Карты жителя в повседневной жизни;
— функциях транспортной карты: способах пополнения баланса, процедуре смены серии и актуальных видах проездных билетов;
— порядке перевыпуска карты в случае утери или окончания срока действия;
— прямой ссылке на официальный портал проекта для получения расширенной информации.
Для получения персонализированных данных держателям карты необходимо поделиться своим номером телефона с чат-ботом. После авторизации пользователям становятся доступны:
— актуальный статус выпуска карты;
— текущий баланс и записанная серия транспортного приложения.
Важно: в целях обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных, информация о карте предоставляется исключительно по тому номеру телефона, который был указан гражданином в заявке при оформлении Карты жителя Самарской области.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...