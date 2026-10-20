В мессенджере МАХ запустили чат-бот "Карта жителя Самарской области"

Новый цифровой помощник создан для оперативного информирования граждан о возможностях проекта и предоставления доступа к ключевым электронным сервисам в удобном автоматизированном режиме.

В мессенджере МАХ начал работу официальный чат-бот "Карта жителя Самарской области".

Чат-бот выступает в роли виртуального консультанта, который помогает пользователям быстро находить ответы на часто задаваемые вопросы. В автоматическом режиме бот предоставляет подробную информацию о:

— порядке получения и использования Карты жителя в повседневной жизни;

— функциях транспортной карты: способах пополнения баланса, процедуре смены серии и актуальных видах проездных билетов;

— порядке перевыпуска карты в случае утери или окончания срока действия;

— прямой ссылке на официальный портал проекта для получения расширенной информации.

Для получения персонализированных данных держателям карты необходимо поделиться своим номером телефона с чат-ботом. После авторизации пользователям становятся доступны:

— актуальный статус выпуска карты;

— текущий баланс и записанная серия транспортного приложения.

Важно: в целях обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных, информация о карте предоставляется исключительно по тому номеру телефона, который был указан гражданином в заявке при оформлении Карты жителя Самарской области.